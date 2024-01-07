Кипяток не понадобится: вот как в два счета снять кожицу с кучи томатов

В некоторых блюдах томаты лучше использовать без кожуры. И снять ее бывает не так-то просто. Но есть один способ с которым кожица отойдет в два счета.

Сделайте надрезы в виде крестика на каждом из помидоров. Переложите их в подходящую для СВЧ емкость, а затем поставьте греться в течение 30 секунд. Оптимальная мощность — 700 Вт.

Затем сразу же поместите томаты под струю холодной воды. Когда помидоры остынут, подцепите кожицу в месте надреза и снимите ее, советует портал «Вкус-вкус».

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