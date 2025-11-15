Кировский район Петербурга выдохнул: ремонт проспекта Стачек завершён

В городе обновили 77 тысяч квадратных метров проезжей части и тротуаров.

В Кировском районе Санкт-Петербурга завершились работы по приведению в порядок проспекта Стачек. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были обновлены участки общей площадью 2,3 километра — между Комсомольской площадью и Ново-Автовским путепроводом, а также от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова. Об этом сообщили представители городской администрации.

В ходе ремонта специалисты уложили новое покрытие на 77 тысяч квадратных метров дороги и тротуаров. Заменили люки колодцев, нанесли свежую разметку.

Литой асфальт появился и в межрельсовом пространстве на Кронштадтской площади.

Александр Беглов отметил значение обновлённой магистрали для юга города.

"Комплексное обновление магистрали значительно повысило безопасность и удобство для автомобилистов, пешеходов и пассажиров общественного транспорта",

— подчеркнул он.

В предыдущем году капитальный ремонт проводился на других отрезках — от Ново-Автовского путепровода до Ленинского проспекта, а также от площади Стачек до Комсомольской площади. Кроме того, тогда же обновили покрытие на самом Ново-Автовском путепроводе.