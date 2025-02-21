«Классная карта» в школах Ленобласти: почему родители против этой затеи

Проект еще не приняли, но в сети обсуждают уже очень активно.

В Ленинградской области набирает обороты проект «Классная карта», инициированный Сбербанком, который предусматривает использование банковских карт в качестве пропусков в школах. Однако, эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди родителей, некоторые из которых видят в ней признаки принуждения и нарушения законов РФ.

В то время как сторонники проекта отмечают удобство и дополнительные возможности контроля за расходами детей, противники выражают опасения по поводу сбора персональных данных и навязывания банковских услуг.

Обсуждение перспектив «Классной карты»

В Выборге запланировано совещание, на котором представители Сбербанка, чиновники комитета по образованию и руководители гимназии обсудят перспективы подключения учебного заведения к проекту. Целью совещания является разъяснение преимуществ и особенностей проекта, а также учет мнений родителей.

Возмущение родителей: нарушение прав и принуждение к сделке

В социальных сетях активно обсуждается внедрение «Классной карты» в школах Ленобласти. Некоторые родители выражают возмущение необходимостью оформлять банковские карты для детей в качестве пропусков в школу. Они считают, что это является принуждением к сделке и нарушением их прав.

Для оформления карты от родителей требуется согласие на сбор персональных данных. Это вызывает опасения у некоторых родителей, которые не хотят, чтобы их личная информация передавалась третьим лицам, сообщил 47news.

Позиция администрации

В администрации Выборгского района подчеркивают, что участие в проекте «Классная карта» является добровольным. Если родители согласны на оформление карты, они пишут соответствующие заявления, если нет – дети могут пользоваться обычными электронными пропусками. В случае согласия большинства родителей, Сбербанк за свой счет установит новые турникеты в школах.

Преимущества «Классной карты»

Сторонники проекта отмечают такие преимущества, как удобство использования одной карты для оплаты покупок, проезда и прохода в школу. Кроме того, родители смогут контролировать расходы детей и ограничивать покупку определенных продуктов в школьном кафе.

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