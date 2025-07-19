Кобальтовая сетка: как узор из блокадного Ленинграда стал иконой русского фарфора

Художница создала этот рисунок в блокадные годы города на Неве.

В середине 1940-х годов, когда Ленинград только начинал оправляться после страшной блокады. А в стенах Императорского фарфорового завода родилась одна из самых узнаваемых и любимых российских росписей — «Кобальтовая сетка».

Ее создала художница Анна Адамовна Яцкевич, которая прошла с заводом через самые тяжелые годы, оставшись работать в творческой лаборатории даже в блокадные дни.

От золота к кобальтовому синему: выбор цвета

Узор появился в 1944 году, но совсем не в том виде, к которому мы привыкли. Первая версия была выполнена в золотом цвете, однако Анне Адамовне не понравился этот вариант.

Золотая сетка выглядела слишком тяжело и не подходила к изящной форме посуды. Тогда она решилась на смелый шаг — перекрасить рисунок в насыщенный кобальтовый синий, который стал классикой и символом русского фарфора.

Особенности узора и мастерство художника

Сам узор представляет собой аккуратную сетку из пересекающихся диагональных линий, дополненных мелкими

Кобальтовая краска ложится на фарфор неравномерно, и работать с ней кистью — задача непростая. Анна Яцкевич наносила каждую линию вручную, что делает каждое изделие уникальным.

Вдохновение и легенды вокруг узора

Что касается вдохновения для узора, то здесь существует две версии.

Первая — что Анна Яцкевич вдохновлялась старинным сервизом XVIII века, созданным Дмитрием Виноградовым для императрицы Елизаветы Петровны.

Там тоже была ажурная сетка, но с маленькими розовыми цветочками. Эта версия считается официальной.

Вторая, более трогательная версия: узор навеян заклеенными крест-накрест окнами блокадного Ленинграда, пишет сайт Ярмарка мастеров.

Художница пережила страшные годы блокады, потеряла близких, и таким образом хотела сохранить память о тех тяжелых временах. Многие современные исследователи и художники склоняются именно к этой версии.

Международное признание и популярность

После войны посуда с «Кобальтовой сеткой» стала настоящим символом советского фарфора. В 1958 году сервиз с этим узором получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

Интересно, что этот сервиз не создавался специально для выставки — он уже более десяти лет был в ассортименте завода и считался классикой.

Наследие Анны Яцкевич и современные вариации узора

Анна Яцкевич, к сожалению, не дожила до момента широкой славы своего узора — она умерла в 1952 году.

Но ее наследие живет: «Кобальтовая сетка» до сих пор остается одним из самых узнаваемых и любимых рисунков на фарфоре.

Кроме классической синей сетки, появились и новые вариации — красная «Сетка Блюз», золотая «Сетка Джаз» и платиновая версия.

Однако именно оригинальный кобальтовый узор Анны Яцкевич считается самым уютным и душевным, ведь он вобрал в себя и историю, и память, и мастерство настоящего художника.