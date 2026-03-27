Кофейная гуща - волшебный эликсир для огорода: 6 способов, как использовать и какой от нее эффект

Как кофейная гуща меняет почву и влияет на урожай

После утреннего кофе не стоит спешить выбрасывать гущу. Для огорода этот, казалось бы, бесполезный остаток превращается в настоящую находку. Ее ценность уже оценили многие садоводы.

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, как использовать этот бесплатный ресурс с умом и максимальной пользой для растений.

Чем полезна кофейная гуща

В ней скрывается целый набор питательных веществ. Азот помогает растениям наращивать зеленую массу, фосфор укрепляет корни и отвечает за цветение, калий повышает иммунитет и защищает от стрессов.

"Плюс там есть магний, кальций, железо и другие микроэлементы. А еще гуща обладает легким антисептическим действием и может отпугивать некоторых вредителей", - отметила агроном.

6 способов применить гущу на участке

Удобрение

Просто рассыпьте гущу по грядкам или добавьте в компост. Она улучшит структуру почвы, сделает ее более питательной и поможет дольше удерживать влагу.

Мульча

Слой кофейной гущи вокруг растений сохранит влагу, затормозит рост сорняков и будет постепенно разлагаться, подкармливая землю.

Приманка для червей

Дождевые черви обожают кофейную гущу. А они, в свою очередь, рыхлят почву, насыщают ее кислородом и перерабатывают органику в полезный гумус.

Средство от вредителей

Гуща отпугивает муравьев и улиток. Рассыпьте ее вокруг растений или сделайте слабый раствор для опрыскивания.

Регулятор кислотности

Гуща слегка подкисляет почву, поэтому она идеально подойдет для рододендронов, голубики, азалий и других любителей кислой среды. Главное — не переборщить.

Добавка в компост

Благодаря высокому содержанию азота гуща ускоряет разложение органики в компостной куче. В итоге вы получите более богатый и питательный компост.

Чего ждать от использования

"Почва станет более рыхлой и воздухопроницаемой, корням будет легче дышать. Плодородие повысится, а значит, урожай порадует. Мульча из гущи подавит сорняки, сэкономя ваше время и силы", - сообщает Давыдова.

Простой ингредиент, который всегда под рукой, способен творить чудеса на вашем участке. Попробуйте - результат вас удивит.

