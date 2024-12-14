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Когда лучше всего ехать в Казахстан? Рассказываем об особенностях страны

14 декабря 2024 10:02
Когда лучше всего ехать в Казахстан? Рассказываем об особенностях страны
Когда лучше всего ехать в Казахстан? Рассказываем об особенностях страны
Legion-media

Туристам на заметку.

Казахстан — страна с уникальной природой и богатой историей, которая привлекает туристов в любое время года. Но выбор сезона для поездки зависит от ваших предпочтений и целей путешествия.

Зима: горнолыжные курорты и заснеженные степи

Зимой Казахстан превращается в снежное царство. Горнолыжный комплекс «Шымбулак» и каток «Медеу» у подножия Заилийского Алатау — главные зимние достопримечательности.

Почему ехать зимой:

Катание на лыжах и коньках.

Живописные пейзажи гор и степей.

Что посмотреть:

Затопленный лес на озере Каинды. Под ледяной гладью видны мертвые ели, создавая сюрреалистический пейзаж.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави для тех, кто интересуется историей.

Весна: природа оживает

Весной Казахстан преображается. Таяние снега и цветение растений превращают степи и горы в красочную палитру.

Почему ехать весной:

Идеальная погода для экскурсий.

Цветение горных тюльпанов и других редких растений.

Что посмотреть:

Горные озера и природные заповедники.

Аральское море с кораблями-призраками.

Лето: яркие фестивали и отдых на природе

Лето в Казахстане — время фестивалей и праздников. Хотя юг страны жаркий (+40°C), горы на юго-востоке предлагают прохладу.

Почему ехать летом:

Пляжный отдых.

Летние мероприятия и свадьбы.

Что посмотреть:

Космодром Байконур — место для любителей космоса.

Горные маршруты и водопады.

Осень: золотая пора

Осень считается одним из лучших сезонов для путешествий. Леса окрашиваются в яркие цвета, а жара сменяется приятной прохладой.

Почему ехать осенью:

Живописные виды для фотографов.

Удобная погода для прогулок.

Что посмотреть:

Озеро Боровое с его прозрачной водой.

Национальные парки с осенними лесами.

Что учесть при планировании поездки:

Цели путешествия: Зимой выбирайте горнолыжные курорты, весной и осенью — экскурсии, летом — пляжный отдых.

Температура: Зимой температура может опускаться до -20°C, летом достигать +40°C.

Особенности визита: Для посещения Казахстана россиянам не нужна виза, и въехать можно даже по внутреннему паспорту.

Ранее «Городовой» писал об одном из лучших пеших маршрутов в Петербурге.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Казахстан
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