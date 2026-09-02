Когда осенние каникулы и сколько они продлятся — пора уже строить планы

Учебный год только набирает обороты, а мысли о каникулах уже согревают и детей, и родителей. Минпросвещения РФ обозначило даты отдыха, и они дают неплохой повод заранее спланировать поездки или просто спокойные домашние дни.
Осенние каникулы: почти две недели подряд
В 2026 году осенний отдых стартует 26 октября и продлится до 3 ноября включительно — это 9 официальных дней. Но с учётом выходных 24 и 25 октября плюс праздничного 4 ноября школьники фактически получат 12 дней подряд. Такой длинный блок — редкая удача: можно успеть и к бабушке съездить, и просто выспаться без будильника.
Зимние, весенние и летние: краткий расклад
Зимой школьники будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Весной каникулы выпадают на период с 27 марта по 4 апреля 2027 года. А летом традиционный длинный отпуск начнётся 27 мая и продлится до 31 августа.
Практичные советы: как использовать длинные каникулы
- Спланировать одну небольшую поездку — даже в соседний город: смена обстановки здорово перезагружает.
- Заложить пару дней на «ничегонеделание» — без кружков, репетиторов и списков дел, чтобы мозг успел отдохнуть.
- Выстроить мягкий режим — ложиться и вставать примерно в одно время, чтобы после каникул легче вернуться к учёбе.
- Добавить одну полезную привычку — например, читать по 20 минут в день или гулять по часу: это не напрягает, но даёт ощущение порядка.
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