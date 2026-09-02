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Когда осенние каникулы и сколько они продлятся — пора уже строить планы

Опубликовано: 2 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда осенние каникулы и сколько они продлятся — пора уже строить планы
фото legion-media
Когда отдыхать школьникам в 2026–2027 учебном году

Учебный год только набирает обороты, а мысли о каникулах уже согревают и детей, и родителей. Минпросвещения РФ обозначило даты отдыха, и они дают неплохой повод заранее спланировать поездки или просто спокойные домашние дни.

Осенние каникулы: почти две недели подряд

В 2026 году осенний отдых стартует 26 октября и продлится до 3 ноября включительно — это 9 официальных дней. Но с учётом выходных 24 и 25 октября плюс праздничного 4 ноября школьники фактически получат 12 дней подряд. Такой длинный блок — редкая удача: можно успеть и к бабушке съездить, и просто выспаться без будильника.

Зимние, весенние и летние: краткий расклад

Зимой школьники будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Весной каникулы выпадают на период с 27 марта по 4 апреля 2027 года. А летом традиционный длинный отпуск начнётся 27 мая и продлится до 31 августа.

Практичные советы: как использовать длинные каникулы

  • Спланировать одну небольшую поездку — даже в соседний город: смена обстановки здорово перезагружает.
  • Заложить пару дней на «ничегонеделание» — без кружков, репетиторов и списков дел, чтобы мозг успел отдохнуть.
  • Выстроить мягкий режим — ложиться и вставать примерно в одно время, чтобы после каникул легче вернуться к учёбе.
  • Добавить одну полезную привычку — например, читать по 20 минут в день или гулять по часу: это не напрягает, но даёт ощущение порядка.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему нельзя давать позвонить незнакомцам на улице.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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