Когда поздравлять маму с Днем матери, а папу — с Днем отца в 2026 году: точные даты и лучшие идеи для подарка

Этой осенью у россиян будет прекрасный повод порадовать родителей и оказать им внимание. В октябре отмечается День отца, в ноябре — День матери. Рассказываем, когда поздравлять мам и пап, и подсказываем, то можно подарить.
Когда будет День отца
В 2026 году поздравлять пап полагается 18 октября. Праздник молодой — он получил официальный статус только в 2021 году. Он не имеет конкретную дату, а отмечается в третье воскресенье октября.
Идеи для подарка папе
- Аксессуары для автомобиля
- Фитнес-браслет, смарт-часы, смартфон.
- Вкусный кофе или чай
- Билеты на спортивные соревнования
- Абонемент в спортзал
- Теплый свитер или шарф
Когда будет День матери в России
В 2026 году День матери в России будет 29 ноября. Этот праздник отмечается в нашей стране с 1998 года, приходится на последнее воскресенье ноября. Символ этого красивого дня — незабудка, олицетворяющая преданность и память о родных.
Идеи для подарка маме
- Ужин в ресторане, билеты в театр, на балет или выставку, совместный мастер-класс.
- Массажёр, гидромассажная ванночка для ног, ортопедическая подушка, набор для спа.
- Красивая посуда, сервиз, домашний текстиль, ароматические свечи, плед.
- Набор для скрапбукинга, картина по номерам, набор для мыловарения или создания свечей.
Красивым подарком для обоих родителей будет фотокнига с семейными снимками, кружка с памятной надписью или общая фотосессия.
При выборе подарка главное — учитывать увлечения и интересы родителей. Тогда он будет не формальностью, а искренним знаком внимания.
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