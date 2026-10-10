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Когда поздравлять маму с Днем матери, а папу — с Днем отца в 2026 году: точные даты и лучшие идеи для подарка

Опубликовано: 10 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Когда поздравлять маму с Днем матери, а папу — с Днем отца в 2026 году: точные даты и лучшие идеи для подарка
Когда поздравлять маму с Днем матери, а папу — с Днем отца в 2026 году: точные даты и лучшие идеи для подарка
Городовой ру
В октябре отмечается День отца, в ноябре — День матери

Этой осенью у россиян будет прекрасный повод порадовать родителей и оказать им внимание. В октябре отмечается День отца, в ноябре — День матери. Рассказываем, когда поздравлять мам и пап, и подсказываем, то можно подарить.

Когда будет День отца

В 2026 году поздравлять пап полагается 18 октября. Праздник молодой — он получил официальный статус только в 2021 году. Он не имеет конкретную дату, а отмечается в третье воскресенье октября.

Идеи для подарка папе

  • Аксессуары для автомобиля
  • Фитнес-браслет, смарт-часы, смартфон.
  • Вкусный кофе или чай
  • Билеты на спортивные соревнования
  • Абонемент в спортзал
  • Теплый свитер или шарф

Когда будет День матери в России

В 2026 году День матери в России будет 29 ноября. Этот праздник отмечается в нашей стране с 1998 года, приходится на последнее воскресенье ноября. Символ этого красивого дня — незабудка, олицетворяющая преданность и память о родных.

Идеи для подарка маме

  • Ужин в ресторане, билеты в театр, на балет или выставку, совместный мастер-класс.
  • Массажёр, гидромассажная ванночка для ног, ортопедическая подушка, набор для спа.
  • Красивая посуда, сервиз, домашний текстиль, ароматические свечи, плед.
  • Набор для скрапбукинга, картина по номерам, набор для мыловарения или создания свечей.

Красивым подарком для обоих родителей будет фотокнига с семейными снимками, кружка с памятной надписью или общая фотосессия.

При выборе подарка главное — учитывать увлечения и интересы родителей. Тогда он будет не формальностью, а искренним знаком внимания.

Изображение создано при помощи ИИ

Автор:
Артем Петров
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