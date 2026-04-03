Когда зацветет сакура на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

На Крестовском острове в Приморском парке Победы сакура зацветает обычно в конце апреля — начале мая. Пик цветения приходится на первую декаду мая, но точные даты зависят от погоды: тёплая весна может ускорить процесс, а холода или дожди — замедлить. Цветение длится 5–10 дней, после чего лепестки быстро опадают, особенно если дует ветер или идут дожди.
Где искать сакуру в Приморском парке Победы
Сакура растёт вдоль аллей, ведущих к «Диво Острову» и набережным. Группы деревьев сорта «Саржента» можно найти недалеко от входа, у Крестовского пруда. Это одни из первых, кто распускается весной.
Интересные факты о сакуре в Санкт-Петербурге
Символизм и культура. Сакура — собирательное название для нескольких видов деревьев подсемейства сливовых. В японской культуре её мимолётное цветение символизирует краткость жизни и красоту в преходящем. Праздник ханами (любование цветами) связан с этой традицией.
Климатические особенности. В петербургском климате сакура цветёт короче, чем в Японии, из-за более суровых условий. Лепестки могут опасть уже через несколько часов после полного раскрытия бутонов.
Другие локации. В Санкт-Петербурге сакуру можно увидеть и в других местах, например:
- Сад Дружбы (Литейный проспект, 15–17) — здесь сакура распускается раньше всего в городе благодаря плотной городской застройке, которая создаёт более тёплый микроклимат.
- Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2) — здесь представлена самая большая коллекция сакуры в городе, включая аллею, подаренную правительством Японии.
- Сад-партер у Смольного (площадь Пролетарской Диктатуры, аллея Смольного) — несколько деревьев распускаются в северной части сада, у бюста Фридриха Энгельса.