Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда зацветет сакура на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда зацветет сакура на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 3 апреля 2026 10:45
 Проверено редакцией
Global Look Press/Alexander Legky
Период цветения сакуры на Крестовском острове в санкт-Петербурге обычно приходится на конец апреля — начало мая.

На Крестовском острове в Приморском парке Победы сакура зацветает обычно в конце апреля — начале мая. Пик цветения приходится на первую декаду мая, но точные даты зависят от погоды: тёплая весна может ускорить процесс, а холода или дожди — замедлить. Цветение длится 5–10 дней, после чего лепестки быстро опадают, особенно если дует ветер или идут дожди.

Где искать сакуру в Приморском парке Победы

Сакура растёт вдоль аллей, ведущих к «Диво Острову» и набережным. Группы деревьев сорта «Саржента» можно найти недалеко от входа, у Крестовского пруда. Это одни из первых, кто распускается весной.

Интересные факты о сакуре в Санкт-Петербурге

Символизм и культура. Сакура — собирательное название для нескольких видов деревьев подсемейства сливовых. В японской культуре её мимолётное цветение символизирует краткость жизни и красоту в преходящем. Праздник ханами (любование цветами) связан с этой традицией.

Климатические особенности. В петербургском климате сакура цветёт короче, чем в Японии, из-за более суровых условий. Лепестки могут опасть уже через несколько часов после полного раскрытия бутонов.

Другие локации. В Санкт-Петербурге сакуру можно увидеть и в других местах, например:

  • Сад Дружбы (Литейный проспект, 15–17) — здесь сакура распускается раньше всего в городе благодаря плотной городской застройке, которая создаёт более тёплый микроклимат.
  • Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2) — здесь представлена самая большая коллекция сакуры в городе, включая аллею, подаренную правительством Японии.
  • Сад-партер у Смольного (площадь Пролетарской Диктатуры, аллея Смольного) — несколько деревьев распускаются в северной части сада, у бюста Фридриха Энгельса.
Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью