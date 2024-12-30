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Комендантский час и отлучение от церкви: как при Петре I боролись с пьянством в Петербурге

30 декабря 2024 13:33
Комендантский час и отлучение от церкви: как при Петре I боролись с пьянством в Петербурге
Комендантский час и отлучение от церкви: как при Петре I боролись с пьянством в Петербурге
Фото Городовой.ру

Методы были радикальными, и порой действенными.

Проблема пьянства в России имеет долгую историю. Уже во времена Петра I были предприняты первые попытки регулирования употребления алкоголя, ведь неумеренное питье приводило к преступлениям, дракам и даже пожарам. Введение порядка было вызвано необходимостью охраны общественного спокойствия и стимулирования трудовой дисциплины.

Указ Петра I: начало борьбы с пьянством

В 1718 году Петр I издал указ, который предписывал задерживать пьяных, шумных и подозрительных личностей. Более того, в кабаках строго запрещалось продавать спиртное после «вечерней зари», отмечавшейся пушечным выстрелом из Петропавловской крепости. Однако запрет вступил в противоречие с государственной монополией на продажу алкоголя: казна получала огромные доходы от кабаков, и пьянство оставалось массовым явлением.

Интересный факт: даже мастеровым людям на производствах позволялось выпивать в день получения жалованья строго определенное количество водки. Например, женатым давали возможность «пропить гривну», а холостым — «пропить алтын».

Указы преемников Петра

После смерти Петра борьба с пьянством продолжалась. Анна Иоанновна запретила своим пажам посещать трактиры, а полиция получила указание задерживать всех, кто в пьяном состоянии «вздорил» или пел песни на улицах. Елизавета Петровна пошла дальше: она добивалась выведения кабаков с центральных улиц Петербурга, запрещала свистеть и петь песни в городе.

Даже духовенство попадало под строгий надзор. В 1772 году Екатерина II распорядились лишать сана священнослужителей за пьянство и другие непристойные поступки.

Ограничения времени продажи спиртного

Принцип ограничения времени продажи алкоголя, введённый Петром I, остался в российском законодательстве надолго. Указы последующих правителей регулярно подтверждали это правило, устанавливая конкретные часы для торговли в кабаках. Сегодняшние ограничения, например запрет на продажу алкоголя после 22:00, имеют корни в петровских указах.

Итоги

Несмотря на строгость указов и регулярные запреты, полностью искоренить проблему пьянства в XVIII веке не удалось. Однако предпринятые меры заложили основу для последующего регулирования и борьбы с алкоголизмом в России. Интересно, что многие из тех правил остаются актуальными и сегодня, хотя способы их реализации стали гораздо более современными.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ИсторииСанкт-Петербург
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