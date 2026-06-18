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Компостный чай: мягкая подкормка для огорода без запаха и лишних хлопот

Опубликовано: 18 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Компостный чай: мягкая подкормка для огорода без запаха и лишних хлопот
Компостный чай: мягкая подкормка для огорода без запаха и лишних хлопот
Городовой ру
Эффективнее аналогичных органических удобрений

Внесение навоза и травяных настоев, хотя и эффективно, часто связано с такими нежелательными явлениями, как неприятный запах, появление насекомых и высокий риск избыточного поступления азота. В качестве более экологичной и щадящей альтернативы специалисты газеты "Хозяйство" предлагают использовать компостный чай.

Что это такое?

Этот продукт является водным настоем зрелого компоста. Он содержит растворенные питательные вещества, которые обеспечивают более быстрое усвоение растениями по сравнению с сухим компостом, внесенным в почву.

Преимущество состава заключается в том, что он не является исключительно азотной подкормкой, а представляет собой сбалансированный комплекс, включающий фосфор, калий и гуминовые вещества.

Простой рецепт

• 0,5–1,5 кг зрелого компоста
• 9 л воды
• настоять 5–7 дней
• периодически перемешивать

Готовый настой должен пахнуть землёй или лесной подстилкой, без резкого запаха.

Как использовать

•светлый настой — можно применять без разведения
•тёмный концентрат — разбавить 1:2 или 1:3

Внесение следует производить исключительно во влажную почву во избежание повреждения корневой системы.

Для ускорения процесса рекомендуется применение компрессора (аналогично аквариумному оборудованию). Насыщение кислородом сокращает время подготовки до 1–2 суток и способствует активации полезных микроорганизмов.

Ранее мы рассказали о преимуществах горячей мульчи.

Автор:
Ксения Давыдова
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