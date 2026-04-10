Корюшка кусает за карман: в Петербурге стартовал сезон по завышенным ценам
Корюшка кусает за карман: в Петербурге стартовал сезон по завышенным ценам

Опубликовано: 10 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Крупную рыбу можно приобрести за 1100 рублей.

В Санкт-Петербурге на уличных рынках всё чаще появляется корюшка в продаже, хотя цены на эту любимую горожанами рыбу остаются довольно высокими.

По данным «Фонтанки», в одной из торговых точек мелкую корюшку реализуют по 300 рублей за кг, крупную — за 1100 рублей, а варианты средней величины — за 700–800 рублей.

В другом месте стоимость начинается от 380 рублей за кг, а крупные экземпляры достигают 1890 рублей.

На улицах также заметны пустующие прилавки с объявлениями о продаже корюшки: там пока ждут поставок невской рыбы, а текущие партии поступают из Ладожского озера.

Юлия Аликова
