«Зеленые», с флагом и «красивые»: как чиновники предлагают упростить жизнь водителям

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать продажу «красивых» автомобильных номеров официальной и перевести ее на платформу Госуслуг.
Эта идея принадлежит Алексею Нечаеву, лидеру партии «Новые люди», который уже давно говорит об этом вопросе.
Сейчас номер с необычным сочетанием букв и цифр купить невозможно. Новая инициатива предлагает упростить покупку и сделать ее прозрачной и доступной, пишет Газета.ру.
Нечаев объясняет, что если государство возьмёт на себя продажу этих номеров, то бюджет получит дополнительные доходы.
Как будет работать?
Планируется, что на портале Госуслуг появится раздел, где можно будет выбрать понравившийся номер из доступных вариантов и купить его онлайн, пишет РГ.
Кроме того, уже обсуждалась идея проведения аукционов, где за самые востребованные комбинации будут бороться желающие.
Что еще предлагается?
До этого в Госдуме звучали идеи заменить нестандартные номера на более патриотичные — с российским флагом, сообщает auto.mail.ru.
Также некоторые депутаты предлагали ввести специальные номера для электромобилей — например, с зеленым цветом, чтобы показать, что государство поддерживает экологичный транспорт.