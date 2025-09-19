«Зеленые», с флагом и «красивые»: как чиновники предлагают упростить жизнь водителям

Новости по теме

В МФЦ без паспорта и очереди: новый терминал поможет получить госуслуги самостоятельно

Перейти

«Питание на свою ногу»: как рассчитать бюджет на еду в Южной Корее

Перейти

«20 тысяч долларов за метр»: риелтор о продаже самой дорогой квартиры на Тверском

Перейти

«Это 80 млн записей»: раскрыто, откуда мошенники берут номер россиян (и ФИО в том числе)

Перейти

С гнильцой: в России 100% iPhone в продаже будут «бракованными»

Перейти