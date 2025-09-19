Городовой / Общество / «Зеленые», с флагом и «красивые»: как чиновники предлагают упростить жизнь водителям
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Зеленые», с флагом и «красивые»: как чиновники предлагают упростить жизнь водителям

Опубликовано: 19 сентября 2025 18:33
Госномер, Госуслуги
«Зеленые», с флагом и «красивые»: как чиновники предлагают упростить жизнь водителям
globallookpress/ Ilya Galakhov; Pogiba Aleksandra; NEWS.ru

Идея официальной продажи «красивых» номеров через Госуслуги — шаг к упрощению жизни водителей и увеличению доходов бюджета.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать продажу «красивых» автомобильных номеров официальной и перевести ее на платформу Госуслуг.

Эта идея принадлежит Алексею Нечаеву, лидеру партии «Новые люди», который уже давно говорит об этом вопросе.

Сейчас номер с необычным сочетанием букв и цифр купить невозможно. Новая инициатива предлагает упростить покупку и сделать ее прозрачной и доступной, пишет Газета.ру.

Нечаев объясняет, что если государство возьмёт на себя продажу этих номеров, то бюджет получит дополнительные доходы.

Как будет работать?

Планируется, что на портале Госуслуг появится раздел, где можно будет выбрать понравившийся номер из доступных вариантов и купить его онлайн, пишет РГ.

Кроме того, уже обсуждалась идея проведения аукционов, где за самые востребованные комбинации будут бороться желающие.

Что еще предлагается?

До этого в Госдуме звучали идеи заменить нестандартные номера на более патриотичные — с российским флагом, сообщает auto.mail.ru.

Также некоторые депутаты предлагали ввести специальные номера для электромобилей — например, с зеленым цветом, чтобы показать, что государство поддерживает экологичный транспорт.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще