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Как засолить красную икру

13 декабря 2024 12:46
Красную икру можно получить абсолютно бесплатно: петербуржцам дали дельный совет
Как засолить красную икру
Legion-Media

Справится даже неопытная хозяйка.

В Петербурге нередко в рыбе можно обнаружить сюрприз — икру внутри горбуши или форели. Чтобы превратить этот деликатес в готовое блюдо, важно знать, как правильно обработать икру и засолить ее в домашних условиях.

Если рыба была заморожена, размораживайте ее правильно. Ни в коем случае не используйте холодную воду, комнатную температуру или микроволновую печь.

Лучше оставить рыбу в холодильнике на несколько часов, чтобы она размораживалась постепенно. Это сохранит текстуру и вкус продукта. Аккуратно разрежьте брюшко рыбы, чтобы не повредить икорные мешки. Осторожно извлеките икру, сохранив ее целостность. Теперь приступайте к засолке.

Для этого понадобится:

  • 0,5 литра тёплой кипячёной воды.
  • соль (1 чайная ложка).
  • сахар (0,5 чайной ложки).
  • немного растительного масла.

Поместите икру в теплую воду и аккуратно взболтайте венчиком, чтобы отделить икринки от пленок. Слейте воду, удалите остатки пленок. Повторите процесс несколько раз. Промойте икринки чистой водой, затем слейте ее через сито.

Посолите икру, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 3–4 минуты. Переложите икру в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Поместите готовую икру в сухую емкость.

Если не съели икру сразу, храните ее в холодильнике в емкости с плотной крышкой не более 1–2 дней или используйте морозильную камеру.

Засолка икры — это быстрый и простой способ получить изысканный продукт, который украсит ваш стол. При соблюдении всех рекомендаций результат порадует свежестью и вкусом, а лишние хлопоты останутся в прошлом. Теперь любая находка внутри рыбы станет для вас настоящим подарком!

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Автор:
Максакова Яна
Общество КулинарияРецептыЕда
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