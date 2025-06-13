Морской бриз, «Зенит Арена» и тайные пляжи: что посмотреть на самом необычном острове Петербурга

Маршрут для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.

Крестовский — один из самых необычных островов Петербурга. Здесь нет многоэтажной застройки, современные арт-объекты соседствуют с зелеными парками, а шум стадиона — с тишиной аллей. Что там можно посмотреть?

Парк аттракционов: начало путешествия

Лучше начать путешествие с места, где царит веселье. Парк аттракционов находится прямо напротив вестибюля станции. Можно взять кофе с хот-догом, сесть на лавку и смотреть со стороны на любителей острых ощущений. Либо самому отправится в погоню за адреналином.

Фонтан в Приморском парке Победы: освежающая прохлада

От парка аттракционов углубляемся в Приморский парк Победы по Батарейной дороге. Его главная изюминка — огромный фонтан, окруженный зелеными аллеями. Струи воды бьют на высоту до 15 метров. В жару здесь особенно хорошо: брызги отлично освежают.

Пляж возле Южной дороги: привал у воды

Вдоль Южного пруда можно пройти по парку к небольшому пляжу. Здесь хорошо устроить привал, посмотреть на плывущие по Малой Невке яхты и послушать крики чаек.

Любителей активного отдыха может заинтересовать расположенная здесь волейбольная площадка и тренажеры для занятий на свежем воздухе. Всех остальных ждут деревянные шезлонги. А вот купаться не стоит. Даже если очень хочется.

«Зенит Арена»: современный символ острова

«Зенит Арена» — современный символ острова. От пляжа рукой подать до стадиона. Обязательно стоит оценить его футуристическую архитектуру. Особенно эффектно он выглядит вечером с подсветкой.

Общественное пространство «Флагшток»: молодежь и развлечения

«Флагшток» — место, где собирается молодежь и семьи с детьми. Здесь можно арендовать велосипед, поиграть в настольный теннис или просто посидеть на лавочке с видом на Финский Залив. Летом часто проходят концерты и фестивали под открытым небом.

Парк трехсотлетия Петербурга: флаги, пляж и панорама залива

После перехода по Яхтенному мосту можно оказаться в Парке 300-летия. Здесь любой может найти досуг по душе: устроить пикник (без мангала) в тени деревьев, пройтись по пляжу, посмотреть на водное шоу у фонтана «Маяк». А вот купаться здесь также нельзя.

У берега установлены три флагштока высотой почти 180 м с символами разных эпох: флаг СССР, Российской Федерации и Российской империи. С набережной открывается панорама залива, а в теплое время года можно увидеть яхты и катера.

Как пишет Телеграм-канал Клуба друзей Петербургского метро, если остались силы, можно дойти до Восточного парка у «Лахта центра».

Что взять с собой на прогулку по Крестовскому острову:

Удобную обувь. Чтобы много ходить.

Воду и перекус. Чтобы подкрепиться во время прогулки.

Солнцезащитный крем и очки. Чтобы защитить кожу и глаза от солнца.

Фотоаппарат. Чтобы запечатлеть красивые виды.

Хорошее настроение. Чтобы насладиться прогулкой.

Крестовский остров — это уникальное место в Петербурге, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться природой, посетить современные достопримечательности и получить массу положительных эмоций.