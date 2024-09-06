«Кресты» выставят на аукцион: стоимость тюрьмы оценивается минимум в 1 млрд рублей

Комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге готовится к продаже на аукционе, который пройдет до конца 2024 года. Эту информацию озвучил Виталий Мутко, глава компании «Дом.РФ», в рамках Восточного экономического форума, пишет РБК.

Мутко отметил, что объект подготовлен к продаже. Ожидается, что начальная цена составит около одного миллиарда рублей, но точная сумма будет известна лишь после проведения оценочных работ перед торгами.

В разные годы рассматривались различные предложения по использованию территории «Крестов». В 2013 году планировалось превратить их в арт-отели, офисные здания, магазины и рестораны, но проект так и не был реализован. В 2021 году митрополит Варсонофий предложил передать комплекс Русской православной церкви.

Эксперты предполагают, что стоимость «Крестов» может достичь четырех миллиардов рублей в случае, если покупателю разрешат снос существующих зданий. Однако на текущий момент рыночная стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей с учетом его исторической и архитектурной значимости. Вероятно, покупателю придется вложить немало средств в реконструкцию и адаптацию комплекса для новых целей.