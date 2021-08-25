Виталий Мутко

Тоже является частью... правительства: Колобков ушёл в отставку

После того как выяснилось, что правительство России то ли самостоятельно, то ли по решении президента уходит в отставку, стало понятно? что за компанию с коллегами уходит со своего поста и министр спорта России Павел Колобков.