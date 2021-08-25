Все новости / Виталий Мутко

Виталий Мутко

Политика
Путин заявил о первом шансе России решить жилищный вопрос
Российский президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Говоря о текущей ситуации в жилищной сфере, Путин отметил, что впервые за всю истории у России появилась возможность разобраться с жилищным вопросом. Об этом сообщает «Россия 24».
25 авг 2021 08:23
Общество
В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома
В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи с детьми. Инициатива будет реализовываться через «Дом.РФ», сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Виталия Мутко.
26 ноя 2020 10:53
Экономика
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке из-за падения рубля
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко допустил, что ставки по ипотеки могут подняться на фоне резкого ослабления рубля. На это теперь может повлиять только решение Центробанка, передает «РИА Новости».
12 мар 2020 12:54
Спорт
Тоже является частью... правительства: Колобков ушёл в отставку
После того как выяснилось, что правительство России то ли самостоятельно, то ли по решении президента уходит в отставку, стало понятно? что за компанию с коллегами уходит со своего поста и министр спорта России Павел Колобков.  
16 янв 2020 10:43
Экономика
«Слабым» регионам России помогут, выделив 100 млрд рублей
Российским регионам с низким уровнем социально-экономического развития на решение важных проблем из бюджета выделят около 100 млрд рублей, рассказал вице-премьер Виталий Мутко после совещания по индивидуальным программам развития сложных регионов России.
10 окт 2019 18:47
Спорт
Петербург претендует на проведение матча открытия Чемпионата Европы 2020 года
Российский футбольный союз отправил заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Петербурге, сообщил президент союза Виталий Мутко. Шансы у города не очень высоки, поскольку здесь уже прошел
26 окт 2017 15:28
Спорт
ФИФА и специалисты «Зенита» встретились для обсужения стадиона на Крестовском
Представители Международной федерации футбола и оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира пытаются решить судьбу выкатного поля «Санкт-Петербург Арены» — медиацентр перед
26 сен 2017 10:41
Город
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19 янв 2017 13:03
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