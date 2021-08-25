Российский президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Говоря о текущей ситуации в жилищной сфере, Путин отметил, что впервые за всю истории у России появилась возможность разобраться с жилищным вопросом. Об этом сообщает «Россия 24».
Санкт-Петербург испытывает не лучшие времена. По мнению экспертов, только смена губернатора поможет городу. Сам градоначальник ждет ответа из Москвы.
В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи с детьми. Инициатива будет реализовываться через «Дом.РФ», сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Виталия Мутко.
Падение курса рубля и обрушение цен на нефть вылилось в повышения ставок по ипотечным кредитам — некоторые банки уже прибегли к таким мерам. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко допустил, что ставки по ипотеки могут подняться на фоне резкого ослабления рубля. На это теперь может повлиять только решение Центробанка, передает «РИА Новости».
Назначен новый министр физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Кто из министров потерял свои посты? Коротко — о тех, кого нет в списках обновленного кабмина.
Коротко расскажем, кто в новом правительстве будет на первых ролях. Вице-премьеры, новые и сохранившие должности.
После того как выяснилось, что правительство России то ли самостоятельно, то ли по решении президента уходит в отставку, стало понятно? что за компанию с коллегами уходит со своего поста и министр спорта России Павел Колобков.
Российским регионам с низким уровнем социально-экономического развития на решение важных проблем из бюджета выделят около 100 млрд рублей, рассказал вице-премьер Виталий Мутко после совещания по индивидуальным программам развития сложных регионов России.
Еще триста миллионов рублей потратят на «Санкт-Петербург Арену» в ближайшее время. Деньги пойдут на подготовку газона перед Чемпионатом мира по футболу, который Россия примет в
На поле «Санкт-Петербург Арены» снова будут менять газон, сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Работы должны выполнить до 1 февраля следующего года. 14
Российский футбольный союз отправил заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Петербурге, сообщил президент союза Виталий Мутко. Шансы у города не очень высоки, поскольку здесь уже прошел
Представители Международной федерации футбола и оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира пытаются решить судьбу выкатного поля «Санкт-Петербург Арены» — медиацентр перед
Власти предложили петербуржцам выбрать название для построенного на Крестовском стадиона. Сейчас официального имени не существует: в документах значится «Санкт-Петербург Арена», но это
Художники из арт-группы «Явь» предлагают петербуржцам проверить своё зрение. На улице Ленсовета появилась табличка, благодаря которой можно попытаться разглядеть важные жизненные
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил о полной готовности «Зенит-Арены». Ещё до матчей Кубка конфедераций-2017 на петербургском стадионе пройдут несколько игр, которые станут
В конце февраля или начале марта международная комиссия ФИФА объедет российские города. Целью путешествия станет проверка готовности спортивных объектов в Кубку конфедераций-2017. В Петербурге
Северная столица представила свою эмблему для предстоящего Чемпионата Европы по футболу, что пройдёт в 2020 году. Санкт-Петербург является одним из хозяев предстоящего события. Все локации, где
Поезд с символикой предстоящего Кубка конфедераций запустили в метро. Теперь пассажиры могут отправиться в путь по фиолетовой линии в новеньком эстетически прекрасном вагоне. Первыми пассажирами