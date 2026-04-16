Кто зарабатывает 300 тысяч на удаленке в Петербурге? Рейтинг вакансий 2026
Кто зарабатывает 300 тысяч на удаленке в Петербурге? Рейтинг вакансий 2026

Опубликовано: 16 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Кто зарабатывает 300 тысяч на удаленке в Петербурге? Рейтинг вакансий 2026
Кто зарабатывает 300 тысяч на удаленке в Петербурге? Рейтинг вакансий 2026
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Если в 2021 году медианная предлагаемая зарплата составляла 61,2 тыс. рублей, то к началу 2026 года она увеличилась на 60%.

Медианная зарплата для удаленных вакансий в Санкт-Петербурге выросла более чем в 1,5 раза за пять лет и составила 98,3 тыс. рублей. ТАСС узнало об этом в пресс-службе hh.ru.

В первом квартале 2026 года работодатели разместили свыше 11,6 тыс. вакансий с удаленным графиком — это в 1,5 раза больше, чем пять лет назад, отметили в пресс-службе.

Вместе с ростом спроса на специалистов значительно повысились и зарплатные ожидания для удаленщиков. В 2021 году медиана составляла 61,2 тыс. рублей, а к началу 2026-го она увеличилась на 60% — до 98,3 тыс. рублей.

Среди самых высокооплачиваемых удаленных позиций в Петербурге лидирует агент по недвижимости с медианой в 320 тыс. рублей.

На втором месте — руководитель группы разработки (300 тыс. рублей), за ними дата-сайентисты (230 тыс. рублей), системные аналитики и DevOps-инженеры (по 200 тыс. рублей).

В топ-10 также попали руководитель отдела продаж (176,3 тыс. рублей) и программисты-разработчики (175,8 тыс. рублей).

Кроме того, туда вошли специалисты по информационной безопасности, бизнес-аналитики и руководители отделов маркетинга и рекламы — по 150 тыс. рублей.

Самые доступные удаленные вакансии в Петербурге — для менеджеров по продажам и работе с клиентами: в первом квартале 2026-го их открыли 1,9 тыс.

Далее идут менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи (свыше 900), программисты и разработчики (свыше 900).

В лидерах также учителя, преподаватели и педагоги (более 400), операторы кол-центров и специалисты контактных центров (более 400), SMM-специалисты и контент-менеджеры (почти 400), дизайнеры и художники (более 300), специалисты техподдержки (более 300), бухгалтеры (более 200) и менеджеры по работе с партнерами (более 200).

