Городовой / Общество / Кубанское манго из «Светофора» за 159 ₽: честный отзыв без прикрас
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Кубанское манго из «Светофора» за 159 ₽: честный отзыв без прикрас

Опубликовано: 14 сентября 2025 15:01
манго
Кубанское манго из «Светофора» за 159 ₽: честный отзыв без прикрас
Фото: Городовой.ру

Стоит ли брать или лучше купить импортное.

В «Светофоре» купил банку кубанского манго, протёртого с сахаром. 570 г за 159 рублей звучит заманчиво, но результат неоднозначный.

Запах отличный — манго чувствуется сразу, аромат сильный и приятный. Консистенция густая, почти как джем, хотя производитель уверяет, что продукт без крахмала — проверил йодом, посинения нет.

Вкус — яркий, сладкий, но перебор сахара ощутим. Настолько приторно, что без чая или воды есть невозможно, отмечает блогер.

На бутерброд или в выпечку подойдёт, но ложкой из банки — вряд ли. Второй раз брать не хочется.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще