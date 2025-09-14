Кубанское манго из «Светофора» за 159 ₽: честный отзыв без прикрас

Новости по теме

Как пьют чай в разных уголках России: иван-чай на Урале, бурятский чай с молоком и дагестанское застолье — что я узнала

Перейти

В «Светофоре» продают килограмм котлет за 99 рублей: нашлись смельчаки, которые оценили их на вкус

Перейти

Дичь за 130 рублей из Петербурга: россиянин оценил на вкус мясо кабана из «Светофора» — что пошло в мусорный бак?

Перейти

2 кубиками сахара не ограничивались: зачем проводницы из Петербурга добавляли в чай ложку соды

Перейти

Иван да сахар: почему Ленобласть называют родиной поддельного чая

Перейти