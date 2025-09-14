Кубанское манго из «Светофора» за 159 ₽: честный отзыв без прикрас

В «Светофоре» купил банку кубанского манго, протёртого с сахаром. 570 г за 159 рублей звучит заманчиво, но результат неоднозначный.
Запах отличный — манго чувствуется сразу, аромат сильный и приятный. Консистенция густая, почти как джем, хотя производитель уверяет, что продукт без крахмала — проверил йодом, посинения нет.
Вкус — яркий, сладкий, но перебор сахара ощутим. Настолько приторно, что без чая или воды есть невозможно, отмечает блогер.
На бутерброд или в выпечку подойдёт, но ложкой из банки — вряд ли. Второй раз брать не хочется.