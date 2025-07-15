Кого пускали без панталон в самой модный ресторан начала XIX века: история самого старого трактира в Петербурге

200 лет кулинарной славы шедевра на Невском проспекте.

Одним из легендарных заведений Петербурга является ресторан “Палкинъ”, воздвигнутый еще в 1874 году на углу Невского проспекта и Владимирской улицы.

За полуторавековую историю этот ресторан стал местом паломничества как для революционеров, так и для любителей искусства.

Революции на вкус с раковыми шейками

В ресторане часто бывал молодой Владимир Ленин, проводивший здесь тайные встречи с революционерами в 1905 году.

Конспирация никогда еще не казалась такой изысканной, в меню значились раковые шейки и тушеный кролик. Революции, видно, не обходились без удовольствия.

Художники за пиршеством

Интеллигенция тоже нашла здесь свое убежище.

Здесь обедали Петербургские гении накального поколения, вроде Петра Чайковского, Антона Чехова и Ивана Бунина.

Федор Достоевский, Николай Некрасов и Александр Блок тоже бывали здесь хозяевами положения.

Купец с идеей: Палкина шедевр за рубль мечты

Основатель ресторана, купец 3-й гильдии Анисим Палкин, вышедший из Ярославля, обосновался в Петербурге “искать счастья”.

Несмотря на простые начала с трактиром, он превратил "Палкинъ" в 25-заловое заведение с роскошью, не зависящей от времени.

Этот ресторан на Невском проспекте славился не только своими 25 залами и бильярдными, но и своими шефскими хитростями.

Константин Палкин, например, придумал создать свои собственные версии русских блюд, “иностранизировав” их под именем “иноземное блюдо”.

Шик на Невском: Живые стерляди в меню преклонения

Тогда с восторгом говорили о бассейне ресторана с живой стерлядью.

Сегодня эта легендарная деталь осталась символом прошлого, ведь стерлядь в Петербурге встретишь только на гербах времен преждевкушанного.

Бассейн и отдельные кабинеты: Палкин ставил на уют

Новая эра с новым декором — так отозвался Петербург о модернизации в 1895 году.

Ресторан получил объемных фонтанов, заморских растений и все удобства комфорта в угоду деликатесам. Кухня вверху, чтобы не допустить в залы чад от костров приготовления изысканности.

От котлет до коктейля: Нюансы кулинарной этики

Как пишет "Софья@ПетербургиЯ", самым известным блюдом были куриные котлеты “по-палкински”.

Помимо этого, ресторан дал пространство креативным и эстетическим встречам знаменитостей и поклонников искусств.

“Часто собирались одинокие писатели, к беседе которых прислушивались…”, — вспоминает Анатолий Кони.

Все нормально, если это “Палкинъ”

В те времена дресс-код был достаточно строг, но “Палкинъ” знал, как смягчить этот обычай, когда речь заходит о талантах.

Писатель и бывалый поэт Сергей Сергеев-Ценский знал это хорошо, когда подошел в ресторан в косоворотке:

“Писатели к нам могут входить даже без панталон”, — заявил ему метрдотель.

Ресторан “Палкинъ” сегодня

В 1995 году ресторан возродился из полуразрухи от времен Советского Союза и до сих пор радует ценителей истории и гастрономии блюдами, от которых невозможно отказаться.

“Палкинъ” не только сохраняет историческую память Петербурга, но и неизменно оправдывает свой культурный и гастрономический статус.