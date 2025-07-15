Кого пускали без панталон в самой модный ресторан начала XIX века: история самого старого трактира в Петербурге

Одним из легендарных заведений Петербурга является ресторан “Палкинъ”, воздвигнутый еще в 1874 году на углу Невского проспекта и Владимирской улицы.
За полуторавековую историю этот ресторан стал местом паломничества как для революционеров, так и для любителей искусства.
Революции на вкус с раковыми шейками
В ресторане часто бывал молодой Владимир Ленин, проводивший здесь тайные встречи с революционерами в 1905 году.
Конспирация никогда еще не казалась такой изысканной, в меню значились раковые шейки и тушеный кролик. Революции, видно, не обходились без удовольствия.
Художники за пиршеством
Интеллигенция тоже нашла здесь свое убежище.
Здесь обедали Петербургские гении накального поколения, вроде Петра Чайковского, Антона Чехова и Ивана Бунина.
Федор Достоевский, Николай Некрасов и Александр Блок тоже бывали здесь хозяевами положения.
Купец с идеей: Палкина шедевр за рубль мечты
Основатель ресторана, купец 3-й гильдии Анисим Палкин, вышедший из Ярославля, обосновался в Петербурге “искать счастья”.
Несмотря на простые начала с трактиром, он превратил "Палкинъ" в 25-заловое заведение с роскошью, не зависящей от времени.
Этот ресторан на Невском проспекте славился не только своими 25 залами и бильярдными, но и своими шефскими хитростями.
Константин Палкин, например, придумал создать свои собственные версии русских блюд, “иностранизировав” их под именем “иноземное блюдо”.
Шик на Невском: Живые стерляди в меню преклонения
Тогда с восторгом говорили о бассейне ресторана с живой стерлядью.
Сегодня эта легендарная деталь осталась символом прошлого, ведь стерлядь в Петербурге встретишь только на гербах времен преждевкушанного.
Бассейн и отдельные кабинеты: Палкин ставил на уют
Новая эра с новым декором — так отозвался Петербург о модернизации в 1895 году.
Ресторан получил объемных фонтанов, заморских растений и все удобства комфорта в угоду деликатесам. Кухня вверху, чтобы не допустить в залы чад от костров приготовления изысканности.
От котлет до коктейля: Нюансы кулинарной этики
Как пишет "Софья@ПетербургиЯ", самым известным блюдом были куриные котлеты “по-палкински”.
Помимо этого, ресторан дал пространство креативным и эстетическим встречам знаменитостей и поклонников искусств.
“Часто собирались одинокие писатели, к беседе которых прислушивались…”, — вспоминает Анатолий Кони.
Все нормально, если это “Палкинъ”
В те времена дресс-код был достаточно строг, но “Палкинъ” знал, как смягчить этот обычай, когда речь заходит о талантах.
Писатель и бывалый поэт Сергей Сергеев-Ценский знал это хорошо, когда подошел в ресторан в косоворотке:
“Писатели к нам могут входить даже без панталон”, — заявил ему метрдотель.
Ресторан “Палкинъ” сегодня
В 1995 году ресторан возродился из полуразрухи от времен Советского Союза и до сих пор радует ценителей истории и гастрономии блюдами, от которых невозможно отказаться.
“Палкинъ” не только сохраняет историческую память Петербурга, но и неизменно оправдывает свой культурный и гастрономический статус.