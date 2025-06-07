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Купе, гости и тишина: что теперь важно знать каждому пассажиру РЖД

Опубликовано: 7 июня 2025 10:02
поезд, купе
Купе, гости и тишина: что теперь важно знать каждому пассажиру РЖД
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В 2025 году появились обновленные правила, как пассажиры должны взаимодействовать в купе.

Поезд — это не просто способ добраться из точки А в точку Б. Это маленький мир со своими законами, традициями и иногда с настоящими драмами на пару квадратных метров.

С 2025 года РЖД решили внести ясность и порядок в этот уютный хаос. Давайте разберемся, что теперь можно, а что — лучше не надо, чтобы не стать героем анекдота в вагоне.

Гости в купе: можно ли звать друзей в гости или это уже криминал?

Многие думают, что купе — это как личный замок с охраной и кодовым замком. На самом деле, никаких секретных «нет входа» табличек нет. Если хотите, можете пригласить в свое купе знакомого, соседа или даже дальнего родственника — главное, чтобы он не превратил вашу полку в танцпол и не начал петь караоке.

Правда, уступать свое место по билету никто не обязан — это не «домино», где можно поменяться фишками.

Время для перекуса: когда верхние полки могут «спуститься на землю»

Пассажиры верхних полок всегда могли спуститься на первую, чтобы поесть. С 2025 года РЖД ввело расписание, когда это можно сделать, передает Карелинформ. Это как расписание в столовой, только в купе:

Утро: 7:00–10:00

День: 12:00–15:00

Вечер: 19:00–21:00

В остальное время — верхняя полка остается верхней. Так что, если вы вдруг захотите устроить банкет в 11 вечера — лучше подумайте еще раз. Ваши соседи будут вам очень благодарны.

Тишина — золото, а громкие разговоры — испытание терпения

Если вы любите громко разговаривать по телефону или устраивать онлайн-встречи с коллегами прямо в купе — то, увы, теперь это не самый лучший план. РЖД рекомендует использовать наушники и не превращать поезд в офис с открытым планом. Особенно ночью — тишина должна царить, как в библиотеке, только без запаха старых книг.

Кстати, научные исследования показывают, что громкие телефонные разговоры раздражают окружающих гораздо сильнее, чем громкая музыка. Так что, если хотите сохранить друзей в купе — лучше шептаться или писать в мессенджерах.

Технологии на страже комфорта

В поездах теперь не только правила стали строже, но и техника — умнее. В каждом купе есть USB-разъемы, чтобы зарядить телефон. Кроме того, можно самостоятельно настроить температуру — наконец-то не нужно просить соседа открыть окно или включить кондиционер.

А в вагонах-ресторанах теперь подают не только стандартные блюда, но и вкусности из региональной кухни. Так что если проголодались — не переживайте, поезд вас накормит по-домашнему.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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