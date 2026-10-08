Без возврата и без шоу: Канье Уэст все равно получит миллионы за несыгранный концерт в Петербурге

Шоу должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене».

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал на не состоявшихся в России концертах около 20 миллионов долларов. Часть этих денег ушла на оплату его команды и персонала, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, которые близки к ситуации.

Самое обидное для организаторов — рэпер эти деньги скорее всего не вернет. В его контрактах обычно прописано: если шоу сорвалось, то гонорар остается у него.

Концерт отменили или перенесли?

Шоу должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Организатором выступило Say Agency.

В конце сентября агентство заявило: в запланированные даты концертов не будет. Но организаторы настаивают, что это не отмена, а перенос.

Глава агентства Анна Субчева отметила, что компания не нарушала законов, а волну паники в интернете разогнали конкуренты и СМИ.

Что с деньгами за билеты и при чем тут суды?

Организаторы пообещали начать возврат денег за билеты с 12 октября. К агентству начали массово подавать иски в суд с требованием вернуть средства.

Из-за этого скандала специалисты заговорили о новых правилах для шоу-бизнеса. Эксперты предлагают запретить билетным продавцам отдавать деньги организаторам до тех пор, пока концерт реально не состоится.

Это защитит обычных покупателей от подобных прогревов.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда вернут деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге.