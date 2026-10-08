Удаленка в Петербурге сдаёт позиции: кто всё ещё работает из дома, а кого возвращают в офис

Удаленка стала премиальным бонусом.

Эпоха удаленки прошла. Всё больше начальников требуют от сотрудников вернуться за офисные столы. И Петербург в этом тренде играет важную роль.

Петербург — между Москвой и регионами

Сейчас в России удаленка есть примерно в 3 из 10 компаний (31%). Полгода назад их было больше — 35%. Процесс возврата идет медленно, но непрерывно, сообщили аналитики SuperJob.

В Петербурге работать из дома разрешают в 34% компаний. По этому показателю мы уступаем Москве (там 41%), но заметно опережаем остальные регионы (27%).

В Петербурге всегда было много IT-компаний и сервисов, поэтому у нас формат диванного офиса держится крепче.

Полной свободы больше нет

Даже там, где удаленка осталась, отправляют на нее далеко не всех.

В 78% компаний из дома работает совсем небольшая часть команды — меньше 10% сотрудников. Ещё в 12% организаций на дистанционке сидит от 10 до 20% штата.

Компаний, где абсолютно весь коллектив работает из дома, в Петербурге практически не осталось. Полный «хоум-офис» уступил место компромиссу — гибридному графику, когда пару дней в неделю нужно обязательно отсидеть в офисе.

Кто главные «везунчики»?

Чаще всего дома разрешают оставаться тем, кого сложнее всего заменить на рынке.

Айтишники. Они безоговорочные лидеры. В 50% компаний с удаленкой из дома работают именно IT-специалисты. HR и рекрутеры. Занимают второе место — 19%. Бухгалтеры, финансисты и менеджеры по продажам. Делят третье место — по 13%.

Почему нас тянут обратно и что думают петербуржцы?

Почему начальники сворачивают удаленку? Главные причины — желание жестче контролировать процессы, опасения за утечку данных и банальная привычка руководить «вживую».

А вот сами петербуржцы возвращаться в офисы не горят желанием. Для Северной столицы это особый вопрос.

Ежедневные поездки из спальных районов вроде Парнаса, Мурино или Кудрово в центр, да еще и в чисто питерскую погоду — сомнительное удовольствие. Люди тратят на дорогу по 2–3 часа в день.

Из-за дикого дефицита кадров петербургским работодателям приходится шустрить. Полностью запретишь удаленку — ценный специалист просто уйдет к конкурентам.

Поэтому гибридный формат сегодня становится главным козырем в борьбе за хороших работников. Удаленка не умерла, она просто стала премиальным бонусом.

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