Когда хочется пиццы, разрезаю обычный батон: 15 минут - и сочная вкуснятина на столе

Захотелось пиццы, а с тестом возиться не тянет? Выручит обычный батон. Из духовки достанете хрустящую корочку, сочную начинку и тянущийся сыр. Готовится проще, чем кажется.
Что понадобится
Возьмите буханку белого хлеба. Для начинки пригодится 150–200 г колбасы или сосисок, примерно 150 г твердого сыра, один помидор и половина небольшой луковицы. Для соуса соедините две столовые ложки кетчупа или томатной пасты со столовой ложкой сметаны либо майонеза. Соль и перец добавьте по вкусу.
Как собрать
Разделите буханку по длине на две части и при желании выньте немного мякоти. Промажьте срезы приготовленным соусом. Сверху выложите нарезанную колбасу, тонкие ломтики помидора и лука. Приправьте перцем и притрусите натертым сыром.
Запекание
Отправьте заготовки в духовку на 10–15 минут при 180 °C. Дождитесь, пока сыр расплавится и покроется румяной корочкой. Дайте постоять пару минут и нарежьте. Если буханка подсохла, сбрызните мякоть водой перед соусом — основа получится мягче.
Полезный совет от автора
По опыту автора "Городового" Алины Владимировой, сосиски в этом рецепте выигрывают у колбасы: они сочнее и лучше держат форму после духовки. А еще попробуйте заменить сметану в соусе на ложку горчицы — пицца получит легкую остринку и перестанет отдавать обычным бутербродом.
Фото: Сгенерировано ИИ
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