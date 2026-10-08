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Когда хочется пиццы, разрезаю обычный батон: 15 минут - и сочная вкуснятина на столе

Опубликовано: 8 октября 2026 10:30
 Проверено редакцией
Когда хочется пиццы, разрезаю обычный батон: 15 минут - и сочная вкуснятина на столе
Когда хочется пиццы, разрезаю обычный батон: 15 минут - и сочная вкуснятина на столе
Городовой ру
Рецепт пиццы в батоне

Захотелось пиццы, а с тестом возиться не тянет? Выручит обычный батон. Из духовки достанете хрустящую корочку, сочную начинку и тянущийся сыр. Готовится проще, чем кажется.

Что понадобится

Возьмите буханку белого хлеба. Для начинки пригодится 150–200 г колбасы или сосисок, примерно 150 г твердого сыра, один помидор и половина небольшой луковицы. Для соуса соедините две столовые ложки кетчупа или томатной пасты со столовой ложкой сметаны либо майонеза. Соль и перец добавьте по вкусу.

Как собрать

Разделите буханку по длине на две части и при желании выньте немного мякоти. Промажьте срезы приготовленным соусом. Сверху выложите нарезанную колбасу, тонкие ломтики помидора и лука. Приправьте перцем и притрусите натертым сыром.

Запекание

Отправьте заготовки в духовку на 10–15 минут при 180 °C. Дождитесь, пока сыр расплавится и покроется румяной корочкой. Дайте постоять пару минут и нарежьте. Если буханка подсохла, сбрызните мякоть водой перед соусом — основа получится мягче.

Полезный совет от автора

По опыту автора "Городового" Алины Владимировой, сосиски в этом рецепте выигрывают у колбасы: они сочнее и лучше держат форму после духовки. А еще попробуйте заменить сметану в соусе на ложку горчицы — пицца получит легкую остринку и перестанет отдавать обычным бутербродом.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить ароматные лепешки на сковороде.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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