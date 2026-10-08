Когда хочется пиццы, разрезаю обычный батон: 15 минут - и сочная вкуснятина на столе

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Залили колбасу тестом — и в духовку: рецепт вкуснющего быстрого пирога – получается в 100 раз лучше пиццы

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Быстрая пицца в багете с колбасками и сыром: готовить тесто не нужно, все уже есть под рукой

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Заменила тесто на кабачок — готовлю только так: пицца на сковороде за 10 минут, сочная, сытная, без духовки

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Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов

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Рецепт лепешек с творогом и сыром - для приготовления даже духовка не нужна: проще некуда

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