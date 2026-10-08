Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной

Ароматные лепёшки на основе картофельного пюре замешиваются без дрожжей и яиц.

Такая выпечка выручит, когда хочется чего-то домашнего, а возиться с тестом некогда. Подавайте их тёплыми со сметаной или вместо хлеба. Справится даже тот, кто редко стоит у плиты.

Подготовьте основу

Очистите клубни и проварите до размягчения. Затем избавьтесь от всей жидкости и ненадолго верните кастрюлю на минимальный огонь верните кастрюлю на минимальный огонь, чтобы остатки влаги испарились. Превратите клубни в однородную массу, посолите и дайте немного остыть.

Соедините компоненты

Всыпьте измельчённую зелень и один стакан муки. Далее небольшими порциями добавляйте остаток, пока масса не станет податливой и удобной для лепки. Не пытайтесь сделать тесто абсолютно сухим за счет лишней муки — иначе лепёшки выйдут жёсткими.

Обжарьте до румянца

Поделите массу на несколько частей и расплющите каждую в круг. Готовьте на раскалённой сковороде без масла с обеих сторон, пока не появятся золотистые подпалины. Ещё горячие лепёшки при желании промажьте сливочным маслом и уложите одна на другую.

Полезный совет от автора

Автор "Городового" Алина Владимирова уже попробовала этой рецепт и опытным путем поняла, что важно прогреть сковородку перед первой лепешкой. На недостаточно горячей поверхности тесто начнет прилипать и впитает лишнее. Также не стоит прижимать лепешки лопаткой во время жарки — так из них выйдет воздух, и они станут плотными.

Фото: Сгенерировано ИИ

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