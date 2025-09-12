213 тысяч на третьего ребенка и больше свободы: как хотят изменить материнский капитал в Петербурге

Петербург идет навстречу семьям, помогая им не только строить жилье, но и обустраивать жизнь — от здоровья до уюта дома.

Санкт-Петербург хочет расширить возможности использования регионального материнского капитала.

Сейчас деньги можно направить на улучшение жилья или образование детей. Размер регионального материнского капитала в Петербурге в 2025 году составляет около 213 тысяч рублей.

Его получают семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, пишет АиФ.

Как правило, эти деньги идут на важные нужды семьи — покупку и ремонт жилья, обучение детей, медицинские услуги.

Но многим семьям сейчас бывает сложно найти подходящую цель для использования этого капитала: по данным, 44% сертификатов вообще не используются.

Что теперь можно оплатить

Помимо уже привычных направлений — ремонт дома, покупка квартиры, обучение — в этом году власти Петербурга хотят разрешить оплачивать услуги фитнес-клубов, бассейнов и других спортзалов.

Также родители смогут купить мебель и бытовую технику за счет материнского капитала.

Как получить и использовать капитал

Региональный материнский капитал выдается один раз и подтверждается специальным сертификатом.

Для его оформления достаточно подать заявление в районную администрацию или через портал Госуслуг. Сертификат можно использовать целиком или частями, пишет РБК.

Также существует федеральный материнский капитал, который значительно больше по сумме — на первого ребенка в 2025 году он составляет порядка 690 тысяч рублей, на второго — более 900 тысяч.

Региональные и федеральные программы можно суммировать, что дает семьям дополнительную финансовую поддержку.

Польза для семей и планы на будущее

Материнский капитал — это важный инструмент, который помогает петербургским семьям улучшать качество жизни.

Депутат Александр Бельский отметил, что расширение сферы применения маткапитала сделает его более универсальным и удобным для семей, пишет piter.tv.