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«Кураж» и «Герман» забыла в прошлом — в 2027 году посажу единственный гибрид — с куста выдает по 5 ведер зеленцов

Опубликовано: 28 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» и «Герман» забыла в прошлом — в 2027 году посажу единственный гибрид — с куста выдает по 5 ведер зеленцов
«Кураж» и «Герман» забыла в прошлом — в 2027 году посажу единственный гибрид — с куста выдает по 5 ведер зеленцов
Городовой ру
Ультраранний и очень урожайный сорт

Пчелоопыляемые гибриды пользуются высоким спросом среди овощеводов благодаря оптимальному сочетанию засолочных характеристик, высокой урожайности и устойчивости к заболеваниям.

К их преимуществам также относятся адаптивность к выращиванию в открытом грунте, отсутствие необходимости в сложной формировке куста и стабильная продуктивность в неблагоприятных погодных условиях.

Одним из самых перспективных является ультраранний гибрид «Хуторок F1», специально адаптированный для климата средней полосы. Данный сорт характеризуется неприхотливостью и высокой стрессоустойчивостью.

Описание сорта

Растение обладает преимущественно женским типом цветения, отличается мощным развитием плетей и высокой потенциальной урожайностью.

Гибрид относится к категории ультраранних: период от высадки в грунт до сбора урожая составляет 35–40 дней.

Характеристики плодов

Гибрид формирует бугорчатые зеленцы с тонкой кожицей, средняя масса которых достигает 120 г. Плоды обладают высокими органолептическими свойствами — сладким вкусом и выраженным ароматом.

Ранее мы рассказали о другом раннем сорте огурцов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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