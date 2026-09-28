«Кураж» и «Герман» забыла в прошлом — в 2027 году посажу единственный гибрид — с куста выдает по 5 ведер зеленцов

Пчелоопыляемые гибриды пользуются высоким спросом среди овощеводов благодаря оптимальному сочетанию засолочных характеристик, высокой урожайности и устойчивости к заболеваниям.
К их преимуществам также относятся адаптивность к выращиванию в открытом грунте, отсутствие необходимости в сложной формировке куста и стабильная продуктивность в неблагоприятных погодных условиях.
Одним из самых перспективных является ультраранний гибрид «Хуторок F1», специально адаптированный для климата средней полосы. Данный сорт характеризуется неприхотливостью и высокой стрессоустойчивостью.
Описание сорта
Растение обладает преимущественно женским типом цветения, отличается мощным развитием плетей и высокой потенциальной урожайностью.
Гибрид относится к категории ультраранних: период от высадки в грунт до сбора урожая составляет 35–40 дней.
Характеристики плодов
Гибрид формирует бугорчатые зеленцы с тонкой кожицей, средняя масса которых достигает 120 г. Плоды обладают высокими органолептическими свойствами — сладким вкусом и выраженным ароматом.
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