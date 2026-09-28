«Кураж» и «Герман» забыла в прошлом — в 2027 году посажу единственный гибрид — с куста выдает по 5 ведер зеленцов

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2027 выберу в любимцы другой сорт – урожайность огонь, плоды без грамма горечи

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Садоводы возрождают забытый фрукт из 80-х: сладкий, устойчивый и очень урожайный

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

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