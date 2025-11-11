Курортный кошмар: во Вьетнаме на россиян обрушилась тьма жуков с ядом, как у кобры

Пользователи социальных сетей обсуждают появление пугающих существ и обращаются за советами по защите от них.

В последние дни в центральных районах Вьетнама российские туристы оказались лицом к лицу с нашествием ядовитых жуков-томкатов. Люди массово размещают видео в социальных сетях, делясь переживаниями и опытом борьбы с необычными насекомыми, сообщает 78.ru.

В некоторых гостиницах коридоры и номера буквально заполняют ползающие жуки, что заставляет отдыхающих искать любые способы защиты.

Причиной столь внезапного увеличения числа этих насекомых называют тайфун «Калмаэги», который обрушился на провинции недели ранее. В ряде районов выпало до 600 миллиметров осадков, создав среду, благоприятную для быстрого размножения жуков.

Продолжающийся сезон дождей лишь усугубил ситуацию, добавив влажности в регионе.

Жители и туристы делятся впечатлениями о ситуации в социальных сетях, описывая, как жуки проникают в номера и оставляют химические ожоги после контакта с кожей. Один россиянин рассказывал, что не посмел покинуть комнату, так как «в коридоре их было столько, что казалось, пол шевелится».

Некоторым уже потребовалась медицинская помощь: поражённые участки тела смазывают местными мазями.

Для защиты россияне действуют по-разному: закупают инсектициды, наклеивают скотч на щели и стараются минимизировать контакт с вредителями.

При этом в туристических сообществах встречаются сообщения о единичных случаях. Страховые компании подтверждают: обращений по поводу укусов или ожогов от томкатов к ним не поступало.

Несмотря на это, ряд специалистов рекомендует быть осторожными и предпринимать профилактические меры. Поле наступления темноты советуют держать окна и двери закрытыми и устанавливать противомоскитные сетки.

Отдельно подчеркивается важное правило при встрече с томкатами: их нельзя раздавливать на коже, чтобы не спровоцировать выделение токсина. Лучше всего аккуратно стряхнуть насекомое с поверхности тела.

Особенность жуков томкатов состоит в том, что вместо укуса или жала они используют особое вещество — педерин. Оно по степени токсичности превосходит яд королевской кобры. Попадание этой жидкости на кожу вызывает сильное раздражение, появление волдырей и болезненный зуд.

В тяжелых случаях у пострадавших может наблюдаться общая реакция организма: болезненность суставов, лихорадка, приступы тошноты. Так что всем отдыхающим специалистами рекомендовано избегать любого контакта с этими насекомыми и соблюдать меры осторожности.