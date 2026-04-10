Lada теряет скорость: Haval и Tenet наступают на пятки в Петербурге

В Санкт-Петербурге Lada постепенно утратила лидерство среди предпочтений местных автолюбителей.
За первый квартал 2026 года продажи легковых автомобилей этой марки упали примерно на 27% по сравнению с прошлым годом, согласно данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылается РБК Петербург.
Сейчас Lada удерживает место в пятерке самых востребованных брендов в Северной столице. Лидером стал китайский Haval с ростом продаж на 13% (до 2,6 тыс. единиц), а третью позицию занял российский Tenet с 1,5 тыс. реализованных машин.
Среди популярных моделей в городе также выделяются Geely, Belgee, Haval Jolion, Tenet T7, Belgee X50, Lada Granta и Tenet T4. Всего за квартал зарегистрировали 15,3 тыс. новых легковушек — на 8,1% больше, чем годом ранее.