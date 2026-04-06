Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли

Опубликовано: 6 апреля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Растения для ленивого цветовода 

В короткий весенне-летний сезон большинство садоводов уделяют львиную долю внимания плодовым культурам. Клумбы, на которые сил уже не хватает, у многих дачников остаются подзаброшенными. Но всегда можно выбрать цветы, которые растут и радуют глаз, не требуя особой заботы. Безо всяких «танцев с бубном» растут, например, 6 неприхотливых растений, о которых рассказала автор канала "Сад-огород с Вероникой Поливкиной".

Петуния

Самый популярный вариант летней клумбы. Петуния цветёт всё лето, особенно если посадить её на солнечном месте. Ей достаточно умеренного полива — засуху перенесёт, а вот заливать ее не стоит. Она не требует сложных подкормок и не болеет. Идеальный вариант для подвесных кашпо или посадки вдоль садовых дорожек.

Бархатцы

Стойкие стражи цветника. Они растут практически в любой почве, цветут до самых заморозков и не боятся ни дождя, ни жары, а также отпугивают вредителей. Посадите их рядом с капустой или томатами — и химии понадобится в разы меньше. Никакой рассады не надо. Семена можно посадить прямо в грунт в мае, и через пару недель уже получить всходы.

Календула

Ноготки (она же календула) — яркие оранжевые солнышки на клумбе. Она спокойно переживет:

  • Лёгкие заморозки (до -5C)
  • Засуху
  • Бедную почву

Календула размножается самосевом. Посадил один раз — и она будет возвращаться на свое место каждую весну.

Настурция

Вот уж кто точно не просит есть. Настурция предпочитает "скромную" почву. Если посадить её на жирном черноземе, она отрастит огромные листья и даст минимум цветов. А на бедной земле покажет море ярких красок.

Плюсы настурции:

  • Не нужны подкормки
  • Подавляет сорняки своими стелющимися плетями
  • Защищает соседние растения

Космея

Растение, которое может расти прямо в щебне. Космея переносит засуху, холод, ветер и полное равнодушие хозяина. Её ажурная листва и нежные цветы на тонких стеблях выглядят так, будто над клумбой поработал ландшафтный дизайнер. А на самом деле — просто кинули семена и забыли. Космея быстро заполняет свободное пространство, так что идеальна для тех, у кого на клумбе "проплешины".

Цинния

Плотные разноцветные шапки циннии держатся долго. Она цветёт с июня до октября. Чем больше солнца — тем обильнее цветение. Всё, что ей нужно — это свет. Засуху и отсутствие удобрений она стойко переносит.

Ранее Городовой рассказал, чем подкормить тюльпаны.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
