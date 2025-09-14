Городовой / Общество / Неожиданная угроза: бактерии ротовой полости провоцируют сердечный приступ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Неожиданная угроза: бактерии ротовой полости провоцируют сердечный приступ

Опубликовано: 14 сентября 2025 17:00
Зубы, череп
Неожиданная угроза: бактерии ротовой полости провоцируют сердечный приступ
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Чистота в ротовой полости — это не только красивая улыбка, но и возможность уберечь сердце от серьезных проблем.

Многие считают, что инфаркт — это всего лишь проблема сердца и сосудов. Но новые исследования доказали неожиданную причину.

Речь идет о так называемых бактериях вириданс-стрептококках, которые живут в полости рта. Оказывается, именно они могут прятаться в стенках сосудов и мешать их нормальной работе.

Как бактерии поражают сердце?

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала «Городовому», как бактерии попадают в сердце.

«Бактерии полости рта живут в зубном налете. Когда у нас есть кариес, и он доходит до нерва, формируются пульпиты.

Таким образом, через сосуды, которые проходят в пульпы зуба, бактерии попадают в системный кровоток.

Также, когда у нас бактерии находятся в зубном налете, они скапливаются в основном в придесневой области и вызывает воспаление десны.

В итоге сосуды становятся более проницаемыми и менее защищенными от проникновения бактерий, поэтому вход появляется и за счет десны.

Соответственно, бактерии, где воспалена десна, легко попадают также в системный кровоток и циркулируют по кровяному руслу», — говорит эксперт.

Так бактерии оседают на клапанах сердца, стенках сосудов, попадают в почки и вызывают тем самым заболевания.

Как бороться с этими бактериями?

Для того чтобы сохранить не только зубы, но и здоровье своего сердца, нужно внимательнее следить за гигиеной в полости рта.

«Это качественная, индивидуальная, ежедневная гигиена, профессиональная гигиена раз в 6 месяцев и обязательно лечение кариеса и его осложнений, так как там идет основное скопление бактериальных колоний», — говорит стоматолог.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще