Неожиданная угроза: бактерии ротовой полости провоцируют сердечный приступ

Чистота в ротовой полости — это не только красивая улыбка, но и возможность уберечь сердце от серьезных проблем.

Многие считают, что инфаркт — это всего лишь проблема сердца и сосудов. Но новые исследования доказали неожиданную причину.

Речь идет о так называемых бактериях вириданс-стрептококках, которые живут в полости рта. Оказывается, именно они могут прятаться в стенках сосудов и мешать их нормальной работе.

Как бактерии поражают сердце?

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала «Городовому», как бактерии попадают в сердце.

«Бактерии полости рта живут в зубном налете. Когда у нас есть кариес, и он доходит до нерва, формируются пульпиты. Таким образом, через сосуды, которые проходят в пульпы зуба, бактерии попадают в системный кровоток. Также, когда у нас бактерии находятся в зубном налете, они скапливаются в основном в придесневой области и вызывает воспаление десны. В итоге сосуды становятся более проницаемыми и менее защищенными от проникновения бактерий, поэтому вход появляется и за счет десны. Соответственно, бактерии, где воспалена десна, легко попадают также в системный кровоток и циркулируют по кровяному руслу», — говорит эксперт.

Так бактерии оседают на клапанах сердца, стенках сосудов, попадают в почки и вызывают тем самым заболевания.

Как бороться с этими бактериями?

Для того чтобы сохранить не только зубы, но и здоровье своего сердца, нужно внимательнее следить за гигиеной в полости рта.