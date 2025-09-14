Неожиданная угроза: бактерии ротовой полости провоцируют сердечный приступ

Многие считают, что инфаркт — это всего лишь проблема сердца и сосудов. Но новые исследования доказали неожиданную причину.
Речь идет о так называемых бактериях вириданс-стрептококках, которые живут в полости рта. Оказывается, именно они могут прятаться в стенках сосудов и мешать их нормальной работе.
Как бактерии поражают сердце?
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала «Городовому», как бактерии попадают в сердце.
«Бактерии полости рта живут в зубном налете. Когда у нас есть кариес, и он доходит до нерва, формируются пульпиты.
Таким образом, через сосуды, которые проходят в пульпы зуба, бактерии попадают в системный кровоток.
Также, когда у нас бактерии находятся в зубном налете, они скапливаются в основном в придесневой области и вызывает воспаление десны.
В итоге сосуды становятся более проницаемыми и менее защищенными от проникновения бактерий, поэтому вход появляется и за счет десны.
Соответственно, бактерии, где воспалена десна, легко попадают также в системный кровоток и циркулируют по кровяному руслу», — говорит эксперт.
Так бактерии оседают на клапанах сердца, стенках сосудов, попадают в почки и вызывают тем самым заболевания.
Как бороться с этими бактериями?
Для того чтобы сохранить не только зубы, но и здоровье своего сердца, нужно внимательнее следить за гигиеной в полости рта.
«Это качественная, индивидуальная, ежедневная гигиена, профессиональная гигиена раз в 6 месяцев и обязательно лечение кариеса и его осложнений, так как там идет основное скопление бактериальных колоний», — говорит стоматолог.