«Ленфильм» и медиахолдинг объединяют силы: возрождение патриотического кино Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности Полезное
Руки чешутся приготовить эту вкуснятину снова: кекс "Зебра" в микроволновке за 10 минут Полезное
Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах Город
2 компонента в апреле - и пионы под надежной защитой: ни грибков, ни болезней - цветут краше любых роз Полезное
Названы самые подешевевшие подержанные автомобили в России: список удивил Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Ленфильм» и медиахолдинг объединяют силы: возрождение патриотического кино Петербурга

Опубликовано: 8 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
В конце прошлого года «Ленфильм» по поручению президента Владимира Путина перешел в собственность Петербурга.

Киностудия «Ленфильм» и холдинг «ON Медиа» договорились о сотрудничестве для продвижения российского кинематографа, сообщает "Петербургский дневник".

Они будут вместе рекламировать фильмы, сериалы и анимацию, делиться знаниями, технологиями и услугами, а также создавать новые проекты.

Соглашение предусматривает совместную работу над отечественным кино, обмен опытом, информацией и производством контента.

Как подчеркнула гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, «Ленфильм» — это настоящая история в кадрах, а партнеры привносят свежие технологии.

Напомним, осенью 2025-го «Ленфильм» по указанию президента Владимира Путина стал собственностью Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что город вернет студии лидерство в российском кино, сделав ее центром для исторических, патриотических и детских фильмов.

В этом году Петербург уже профинансировал несколько военных драм «Ленфильма».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью