«Ленфильм» и медиахолдинг объединяют силы: возрождение патриотического кино Петербурга

Киностудия «Ленфильм» и холдинг «ON Медиа» договорились о сотрудничестве для продвижения российского кинематографа, сообщает "Петербургский дневник".
Они будут вместе рекламировать фильмы, сериалы и анимацию, делиться знаниями, технологиями и услугами, а также создавать новые проекты.
Соглашение предусматривает совместную работу над отечественным кино, обмен опытом, информацией и производством контента.
Как подчеркнула гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, «Ленфильм» — это настоящая история в кадрах, а партнеры привносят свежие технологии.
Напомним, осенью 2025-го «Ленфильм» по указанию президента Владимира Путина стал собственностью Санкт-Петербурга.
Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что город вернет студии лидерство в российском кино, сделав ее центром для исторических, патриотических и детских фильмов.
В этом году Петербург уже профинансировал несколько военных драм «Ленфильма».