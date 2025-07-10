От пятидневки до «месяцев-звуков»: самые безумные календарные эксперименты советской власти и почему они провалились

Почему большевики возненавидели старый календарь и мечтали его переписать?

После Октябрьской революции 1917 года Советская Россия стала полем для смелых социальных экспериментов.

Новая власть стремилась к полному разрыву со «старым миром», и это касалось не только политики и экономики, но и культуры, языка и даже… календаря.

Календарь как символ новой эпохи

В 1920-х годах большевики всерьез рассматривали возможность отмены семидневной недели, введения пятидневки и переименования месяцев и дней, чтобы создать календарь, символизирующий разрыв с прошлым.

«В общем, хотели создать новый календарь, который должен был стать символом разрыва с прошлым — как герб, гимн или алфавит», — пишет блогер Александр Долгих.

«Ленинень», «Колосень» и другие «революционные» месяцы

Точного списка новых названий не сохранилось, но в архивах и газетах 1920-х годов встречаются такие варианты: «Ленинень» (ноябрь), «Колосень» (август), «Серпень» или «Молотень», «Краснень» (май), «Марксень», «Энгельсень».

Эти названия напоминали эксперименты времен Французской революции, но с пролетарским уклоном.

Луначарский: «Нам нужны свои стрелки!»

Главным идеологом «календарной революции» был нарком просвещения Александр Луначарский, мечтавший о «новой культуре».

«Календарь — это часы истории. Нам нужны свои стрелки, свои цифры!», — писал он в 1923 году.

Его поддерживали поэты-футуристы, такие как Маяковский и Хлебников.

Почему календарь не изменили?

Несмотря на энтузиазм, от переименования месяцев пришлось отказаться.

Причин было несколько: практические сложности (хаос в документах и международных отношениях), неприятие со стороны крестьянства и изменение политического курса после смерти Ленина.

После прихода к власти Сталина эксперименты авангардистов стали считаться вредными.

Пятидневка и «революционный календарь»

Тем не менее, в 1929–1931 годах в СССР была введена пятидневная неделя, а в 1940-х годах в школах появился «революционный календарь», где детям рассказывали, что «январь — месяц Ленина», а «май — месяц победы труда».

Следы в культуре

Хотя сам проект переименования месяцев не был реализован, его отголоски можно встретить в культуре: в романе Евгения Замятина «Мы» месяцы названы цифрами, а в фильме «Собачье сердце» профессор Преображенский иронизирует:

«Если я вместо «апреля» скажу «пролетень», страна станет счастливее?».

Сегодня мало кто помнит об этих смелых, но нереализованных планах.

«Мы строим новый мир. Почему в нем должны оставаться старые названия? Они пахнут попами и царями!», — говорил Луначарский.

Однако, как показала история, перемены в культуре и языке не всегда так легко приживаются, как хотелось бы революционерам.