Где в Москве бесплатно угощают ленинградцев

В Петербурге до такого никто не додумался.

Петербургская гастрокультура давно завоевала сердца россиян. Но что, если она переехала в Москву? Рюмочная «Чижик-Пыжик» на Кузнецком мосту решила «выехать» на питерской волне, добавив щедрости: ленинградцам здесь наливают бесплатно!

В меню заведения — ленинградский рассольник и корюшка. А тех, кто покажет паспорт с местом рождения «г. Ленинград», ждет подарок: кружка пива, две рюмки настойки и бутерброд. Да-да, бесплатно и навсегда!

Но кого это касается? Основной контингент заведения — молодые тусовщики, родившиеся после 1991 года. И тут загвоздка: где они возьмут ленинградские паспорта?

Впрочем, щедрость заведения не случайна. Петербург давно стал синонимом интересных и необычных баров. Бар-хоппинг здесь — это целый ритуал, ради которого москвичи по пятницам садятся в «Сапсан». Неудивительно, что питерские рестораторы завоевывают и столицу: «Буше», «Хачапури и вино», Subzero — все это начиналось на Неве.

Но и Москва не сдается! «Чижик-Пыжик» пробует встроиться в питерскую гастрокультуру с намеком на ностальгию. Хотите почувствовать дух Ленинграда? Приходите, угощайтесь!

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