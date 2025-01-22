Настоящая Пиковая дама — почему княгиню Голицыну боялись все окружающие

Имя княгини Натальи Голицыной, прозванной «Пиковой дамой», окутано легендами. Ее жизнь и влияние оставили глубокий след в истории Петербурга и стали вдохновением для Пушкина.

Любимица двора и властная аристократка

Наталья Голицына, урожденная Чернышева, в 21 год стала любимой фрейлиной Екатерины II. Прекрасная наездница и стрелок, она покоряла публику на придворных турнирах. Ее муж, князь Владимир Голицын, имел знатный титул, но разбитое состояние. Однако Наталья сумела привести дела семьи в порядок.

Голицыну уважали и боялись. Она славилась строгим характером: отказывала в помощи родственникам, устанавливала жесткие правила, а детей воспитывала в суровой манере. Ее благосклонность имела огромную цену, и вся аристократия Петербурга стремилась попасть на ее приемы.

«Московская Венера» в Париже

В середине жизни княгиня уехала за границу, чтобы дать сыновьям лучшее образование. Во Франции Наталья блистала при дворе Марии Антуанетты, где ее прозвали «Московской Венерой». Даже будущий король Георг IV не смог устоять перед ее обаянием.

Легенда о трех картах

Прозвище «Пиковая дама» за Голицыной закрепилось благодаря истории, рассказанной ее племянником Пушкину. Легенда гласила, что граф Сен-Жермен поведал Наталье секрет трех карт, который она использовала, чтобы вернуть проигранное состояние мужа. Этот сюжет стал основой одноименной повести великого поэта.

Наследие княгини

До конца своих дней Голицыной покровительствовала царская семья, и в Петербурге ее принимали с почетом. Ее дом на Малой Морской улице стал настоящей легендой, известной как «Дом Пиковой дамы», и сегодня привлекает туристов.

Наталья Голицыной прожила почти 100 лет, пережив пятерых императоров, сохранив власть и влияние. Ее жизнь стала ярким примером силы, харизмы и власти, оставив незабываемый след в истории Петербурга, пишет источник.

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