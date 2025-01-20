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Срок действия прав истекает: что нужно знать петербуржцам в 2025 году

20 января 2025 18:02
Водительское удостоверение
Срок действия прав истекает: что нужно знать петербуржцам в 2025 году
globallookpress/ Belkin Alexey

Проверьте свой документ.

В 2025 году петербуржцам, чьи водительские удостоверения истекают, стоит быть особенно внимательными. Срок действия прав, указанный в графе 4b, стал важным показателем. Если он истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, удостоверения уже считаются недействительными. Об этом напомнили в МВД России.

Ранее, в декабре 2023 года, было принято решение продлить действие прав, истекающих в 2024 и 2025 годах, на три года. Это позволило гражданам избежать необходимости срочной замены документов. Однако для удостоверений, срок которых истек до 2023 года, льготный период завершился.

Что грозит за езду с недействительными правами? Петербуржцам стоит помнить, что штраф составляет до 15 тысяч рублей, а также возможно отстранение от управления автомобилем до восстановления документов.

С 2025 года штрафы за нарушения ПДД в России увеличиваются в 1,5 раза, а скидка за оперативную оплату уменьшена с 50% до 25%. Поэтому лучше заранее позаботиться о замене удостоверения и следить за соблюдением правил, чтобы избежать дополнительных расходов.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургАвтотранспорт
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