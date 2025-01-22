Зимой дороги и тротуары Петербурга покрывают реагентами: чем опасны для братьев наших меньших

Зимой дороги обрабатываются различными реагентами для предотвращения образования льда, но они могут не только облегчать движение, но и представлять серьёзную опасность для животных. Вот что рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с порталом «Городовой»:
«К сожалению, сейчас сложно бывает узнать, каким именно типом реагентов или смесью реагентов обрабатывают именно в вашем дворе. Это важно знать, потому что разные химические вещества имеют при попадании внутрь разную тактику устранения отравлений».
Основные типы реагентов:
- Соль и песко-соляная смесь.
«Соль может давать неприятные ощущения, где-то трещинки на лапках, где-то попадать на чувствительную кожу, может вызывать зуд, жжение».
- Соединения хлоридов магния и кальция.
«Хлорид кальция более агрессивный. При контакте с водой он начинает разогреваться, может вызывать настоящие ожоги».
- Жидкие реагенты.
«Жидкие реагенты обладают высокой степенью адгезии. Они сложно смываются с лап и могут попасть внутрь, если животное облизывает лапы».
Основные риски:
- Ожоги и раздражения кожи лап.
- Попадание реагентов внутрь — возможное отравление.
- Дополнительная опасность зимой: грязь, химикаты и инфекционные агенты на снегу или в лужах.
О том, что делать, если реагенты навредили здоровью вашего четверолапого любимца, мы рассказали в отдельном материале.