Зимой дороги и тротуары Петербурга покрывают реагентами: чем опасны для братьев наших меньших

Собаки особо подвержены риску, ведь их необходимо выгуливать по несколько раз на день.

Зимой дороги обрабатываются различными реагентами для предотвращения образования льда, но они могут не только облегчать движение, но и представлять серьёзную опасность для животных. Вот что рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с порталом «Городовой»:

«К сожалению, сейчас сложно бывает узнать, каким именно типом реагентов или смесью реагентов обрабатывают именно в вашем дворе. Это важно знать, потому что разные химические вещества имеют при попадании внутрь разную тактику устранения отравлений».

Основные типы реагентов:

Соль и песко-соляная смесь. «Соль может давать неприятные ощущения, где-то трещинки на лапках, где-то попадать на чувствительную кожу, может вызывать зуд, жжение». Соединения хлоридов магния и кальция. «Хлорид кальция более агрессивный. При контакте с водой он начинает разогреваться, может вызывать настоящие ожоги». Жидкие реагенты. «Жидкие реагенты обладают высокой степенью адгезии. Они сложно смываются с лап и могут попасть внутрь, если животное облизывает лапы».

Основные риски:

Ожоги и раздражения кожи лап.

Попадание реагентов внутрь — возможное отравление.

Дополнительная опасность зимой: грязь, химикаты и инфекционные агенты на снегу или в лужах.

О том, что делать, если реагенты навредили здоровью вашего четверолапого любимца, мы рассказали в отдельном материале.