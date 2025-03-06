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Лесные серенады: в Ленобласти запели самые романтичные крошечные хищники (фото)

Опубликовано: 6 марта 2025 19:01
 Проверено редакцией
Сыч
Лесные серенады: в Ленобласти запели самые романтичные крошечные хищники (фото)
globallookpress/ Konstantin Mikhailov
У птиц начался брачный период.

В Петербурге начался брачный сезон у самых маленьких сов России — воробьиных сычиков. Эти крошечные совы, высотой всего около 15 см, уже начали исполнять свои брачные песни, чтобы привлечь невест.

По словам биолога Павла Глазкова, автора Telegram-канала «Каждой твари по паре», свист самца можно услышать даже днем, и это настоящая удача для петербургских фотографов дикой природы.

Самые маленькие совы России: кто такие воробьиные сычики

Воробьиные сычики — уникальные обитатели Петербурга. Их численность в городе невелика: всего около десяти пар. Несмотря на свои миниатюрные размеры, эти хищники отличаются активностью и охотятся даже в светлое время суток. Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Петербурга, и каждая встреча с этой птицей становится событием для местных орнитологов и фотографов.

Семейная жизнь воробьиных сычиков: преданные семьянины

Начало марта — время, когда самцы сычиков начинают исполнять свои брачные серенады, чтобы привлечь самку на свою территорию. По словам Павла Глазкова, воробьиные сычики образуют крепкие и стабильные пары. Самец не только привлекает невесту, но и активно помогает ей выращивать потомство. Такая преданность делает их одними из самых трогательных обитателей петербургских лесов.

Почему песни сычиков — удача для фотографов

Брачные песни воробьиных сычиков привлекают не только самок, но и фотографов дикой природы. Именно по звукам свиста они чаще всего находят этих скрытных сов. Учитывая, что воробьиные сычики гнездятся в Петербурге в ограниченном количестве, такая встреча становится редким и ценным кадром.

«В начале марта уже можно услышать брачный свист самца воробьиного сычика — в том числе, и в светлое время. Песней самец привлекает невесту на свою территорию — где они и продолжат свой род», — рассказывает Павел Глазков.

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Автор:
Максакова Яна
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