Охота за драконом, детектив и поиск древностей: Петербург может стать огромной игровой площадкой для детей на каникулах

Лето — время отдыха и новых впечатлений, даже если вы остаетесь в городе. Иногда кажется, что в каменных джунглях летом скучно, но на самом деле можно придумать много интересных и полезных занятий для ребенка.
Психолог Анна Вакалюк в разговоре с порталом «Городовой» дала совет, как заинтересовать детей, чтобы они не просидели все лето в гаджетах.
«Превратите город в многослойную игру, где возраст диктует правила, но не ограничивает фантазию. Малыши могут охотиться за «чешуей дракона» и складывать пазлы из цветных мозаик, школьники — читать город как учебник, расшифровывая коды геометрии в фасадах.
Подросткам предложите партизанское творчество: создавать мифы из найденного хлама, снимать подпольные репортажи о «заговорщиках-урбанистах», искать следы невидимых племен в граффити-посланиях», — советует эксперт.
Квесты — это настоящее приключение, которое обязательно заинтересует ребенка. Ведь искать интересные места, решать загадки и узнавать что-то новое о своем городе весело и познавательно.
Творчество
Помимо игр и прогулок по улицам можно записать ребенка на различные мастер-классы: от лепки до программирования, а также заняться творчеством и, к примеру, создать свой собственный фантастический фильм.
«Засушенный лист станет гербарием или картой параллельного мира, а фото странной двери — началом детектива, где каждый возраст пишет свою главу», — считает Анна Вакалюк.
Активные игры
Не забывайте про движение. Велосипед, ролики, плавание, игры на свежем воздухе — все это помогает ребенку быть здоровым и счастливым.
Лето в городе — это не повод скучать. Главное — помочь ребенку найти интересное занятие. Тогда каникулы будут не простым воспоминанием о времени без школы, а настоящим приключением, о котором мечтают все дети.