Охота за драконом, детектив и поиск древностей: Петербург может стать огромной игровой площадкой для детей на каникулах

Перед окончанием учебного года все родители задаются вопросом, чем же занять на каникулах своих детей, особенно, если нет возможности уехать из города.

Лето — время отдыха и новых впечатлений, даже если вы остаетесь в городе. Иногда кажется, что в каменных джунглях летом скучно, но на самом деле можно придумать много интересных и полезных занятий для ребенка.

Психолог Анна Вакалюк в разговоре с порталом «Городовой» дала совет, как заинтересовать детей, чтобы они не просидели все лето в гаджетах.

«Превратите город в многослойную игру, где возраст диктует правила, но не ограничивает фантазию. Малыши могут охотиться за «чешуей дракона» и складывать пазлы из цветных мозаик, школьники — читать город как учебник, расшифровывая коды геометрии в фасадах. Подросткам предложите партизанское творчество: создавать мифы из найденного хлама, снимать подпольные репортажи о «заговорщиках-урбанистах», искать следы невидимых племен в граффити-посланиях», — советует эксперт.

Квесты — это настоящее приключение, которое обязательно заинтересует ребенка. Ведь искать интересные места, решать загадки и узнавать что-то новое о своем городе весело и познавательно.

Творчество

Помимо игр и прогулок по улицам можно записать ребенка на различные мастер-классы: от лепки до программирования, а также заняться творчеством и, к примеру, создать свой собственный фантастический фильм.

«Засушенный лист станет гербарием или картой параллельного мира, а фото странной двери — началом детектива, где каждый возраст пишет свою главу», — считает Анна Вакалюк.

Активные игры

Не забывайте про движение. Велосипед, ролики, плавание, игры на свежем воздухе — все это помогает ребенку быть здоровым и счастливым.

Лето в городе — это не повод скучать. Главное — помочь ребенку найти интересное занятие. Тогда каникулы будут не простым воспоминанием о времени без школы, а настоящим приключением, о котором мечтают все дети.