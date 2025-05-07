Петр I сделал этот фрукт символом статуса в Петербурге: его выращивали аристократы и зажиточные горожане

Лимон — фрукт с ярким вкусом и ароматом, который давно не экзотическое чудо на наших столах. Но мало кто знает, что история лимона в России — это не просто история иностранного плода, а целая культурная и социальная эпоха, связанная с императорами, дворянами и даже забавными анекдотами.

Как лимон попал в Россию

Точная дата появления лимона в России неизвестна. По одной версии, фрукт впервые завез в Россию Петр I в начале XVIII века. Он привез из Голландии около 200 саженцев лимонных деревьев и несколько раз заказывал новые сорта и черенки. Для их выращивания в 1714 году построили специальные оранжереи.

Лимон как символ статуса

В XVIII–XIX веках лимон стал настоящим символом богатства и престижа. Его выращивали в оранжереях дворяне и помещики, ведь содержание лимонных деревьев требовало особого ухода и условий — температура, влажность, свет. Например, у фаворита Екатерины II, графа Шереметьева, было несколько сотен лимонных и апельсиновых деревьев, за которыми ухаживали крепостные садовники, передает сайт Павловского питомника.

История «лимонного лейтенанта»

Одна из самых известных легенд того времени — про «лимонного лейтенанта». Говорят, что Александр I приказал караулу следить за созреванием лимона. Когда солдат заснул на посту, лимон упал и разбудил его. Солдат доложил императору, что лимон созрел, и за это был произведен в чин «лимонного лейтенанта». Этот случай стал популярным анекдотом в высшем обществе.