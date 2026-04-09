Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат Полезное
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лимоны, ананасы и картошка: 350 кг контрафакта на Художников

Опубликовано: 9 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Проверки в Петербурге пообещали продолжить.

В Санкт-Петербурге на проспекте Художников конфисковали 350 кг фруктов и овощей у нелегальных продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.

В ведомстве уточнили, что продукцию сбывали без нужных разрешений.

По окончании рейда участок очистили. Судя по фото, торговцы предлагали лимоны, ананасы, картофель и другие товары. Такие проверки планируют проводить дальше.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в городе остановили около 40 случаев незаконной торговли. Инспекторы снесли самозахваченные точки с фруктами и овощами, павильоны, киоски, фотобудки, силомер и автосервисы — например, на улицах Типанова, Олеко Дундича, Маршала Захарова и в иных местах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью