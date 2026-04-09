Лимоны, ананасы и картошка: 350 кг контрафакта на Художников

В Санкт-Петербурге на проспекте Художников конфисковали 350 кг фруктов и овощей у нелегальных продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.
В ведомстве уточнили, что продукцию сбывали без нужных разрешений.
По окончании рейда участок очистили. Судя по фото, торговцы предлагали лимоны, ананасы, картофель и другие товары. Такие проверки планируют проводить дальше.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в городе остановили около 40 случаев незаконной торговли. Инспекторы снесли самозахваченные точки с фруктами и овощами, павильоны, киоски, фотобудки, силомер и автосервисы — например, на улицах Типанова, Олеко Дундича, Маршала Захарова и в иных местах.