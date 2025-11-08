Лишь третий по счёту, а уже 23 тысячи туристов: «Крендель Фест» покорил Выборг

На третьем «Крендель Фесте», прошедшем в Выборге на текущей неделе, был зафиксирован новый рекорд посещаемости — на праздник прибыли примерно 23 тысячи гостей. Приехали туристы из 30 российских регионов, что заметно увеличило масштаб события для города. Организаторы отмечают, что благодаря такому потоку посетителей фестиваль укрепил статус одной из главных культурных традиций региона.
Ключевым элементом программы стало сочетание гастрономии и исторической атмосферы: многочисленные гости смогли побывать в Старом городе, попробовать самые разные интерпретации местного кренделя, а также включиться в общие развлечения. Живая музыка и уличные выступления воссоздавали дух средневековой эпохи, а на Рыночной площади проводились мастер-классы по танцам и народные состязания. Большое внимание привлекла интерактивная игра, посвящённая выборгскому кренделю, для которой организовали 18 тематических площадок.
В рамках фестиваля состоялся конкурс «Народный крендель», где 11 городских заведений представили свои рецепты этого лакомства. Достойную конкуренцию друг другу составили шесть булочных, каждая из которых боролась за признание лучшей. Итоги голосования среди жителей и гостей, а также оценки со стороны профессионального жюри, планируют обнародовать на туристическом форуме в декабре.
Для оценки результата конкурса будут учтены как мнения посетителей, так и заключения экспертов. В числе прочих праздничных мероприятий продолжали работать ремесленные мастерские и действовали интерактивные развлечения для разных возрастов. Организаторы отмечали, что интерес к празднику растёт ежегодно, что подтверждается статистикой посещаемости.
При этом некоторым жителям региона добраться до Выборга оказалось затруднительно из-за большого количества желающих: 3 ноября электрички по этому направлению были переполнены. Отдельные пассажиры не смогли попасть на утренние поезда. В соцсетях появлялись сообщения о столпотворении на вокзалах.