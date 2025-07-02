Существует популярная, но крайне нелепая легенда, объясняющая происхождение названия острова Котлин в Финском заливе — острова, на котором стоит Кронштадт.

Легенда гласит, что когда к берегу острова впервые подошла яхта Петра I в сопровождении галиота, солдаты шведского сторожевого отряда, завидев русские корабли, бросились в лодки и спешно ретировались.

Бегство было настолько поспешным, что на неприятельском привале остался гореть костер, на котором в котле варилась еда.

Эту легенду, вероятно, закрепил историк Н. А. Бестужев, отнесшийся к ней с доверием и подытоживший:

«По сему происшествию остров назван Котлиным».

Возникает резонный вопрос — почему не «Котельным»?

Тем временем, легендарный котелок уже давно украшал герб Кронштадта. Возможно, какое-то событие, связанное с бегством шведов, действительно имело место, однако топоним «Котлин» («Котлино») существовал еще в XII-XV веках и имел русское происхождение.

При Петре I острову фактически вернули историческое название — факт, достойный внимания. Самое интересное, что в истории происхождения названия острова действительно присутствует котел — но совсем другой.

От озера Котлино до Кеттлингена: Путешествие во времени

Свое название остров получил от озера Котлино — так в древности называли часть Финского залива.

В Новгородских грамотах остров упоминается как Котлинь и Kotling (в окончании ‘-ing’ звук ‘g’ глушится), немцы и голландцы в XIII веке называли его Ketlingen (ниж.-нем. Kettel ‘котел’, -ingen — формант, употребительный в немецких названиях селений).

Наиболее интересным представляется договор Новгорода с Ганзой (при князе Ярославе Ярославиче).

Текст договора наталкивает на мысль о существовании не просто острова, а поселения Котлинг, где осуществлялась перегрузка с морских судов на речные и нанимали лоцманов для прохода по рекам в Новгород.

Однако на острове Котлин никаких подтверждений этому не обнаружено — загадка, требующая объяснения.

Где искать «котел»: Лисий Нос как ключ к разгадке

О каком же месте упоминали в древних документах? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться, причем тут «котел» и где его искать. К счастью, область поиска не так уж и велика.

Лисий Нос, Корин, Котлин — эти названия связаны неразрывной нитью.

Принято считать, что на Северо-Западе все топонимы финские. Эта точка зрения, активно продвигавшаяся норманистами, фактически вычеркивает русскую историю и «выпроваживает» отечественных предков с этих земель — тезис, требующий критического осмысления.

Некоторые источники, например, намекают, что «Лисий нос» происходит от финского поселения Revonnenä (фин. revon «лиса?», nenä «нос»).

Владимир Смирнов, исследуя топонимы Петербурга и пригородов, приходит к выводу, что на самом деле финны заимствовали это и многие другие названия.

Корин — забытое слово, раскрывающее тайну

В своей книге «Топонимические древности Санкт-Петербурга и его пригородов. Топонимия земель Приневья до основания Санкт-Петербурга» Смирнов приводит следующие факты:

В XVII веке место и поселение носило еще одно название на финском — «Korranenna» (фин. nenä, nenna «нос»), что означало «Корин нос».

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» поселок Лисий нос называется «Село Лисичье въ Корине носу».

Кроме длинного названия села применялся его краткий топоним Корин (Корино), у иностранцев Котлинг и Котлинген.

Со временем слово «Корин» ушло из названия поселения, а его смысл забыт. Это забытое слово «Корин» является ключом к разгадке происхождения названий Котлин (остров) и Котлино (озеро).

Почему село назвали «Лисье», можно только гадать, вероятно, из-за обилия лисиц в этой местности. «Нос» означает мыс и указывает на расположение села.

Судостроители — забытые мастера Северо-Запада

Расшифровка значения слова «корин» представлена в историко-топонимическом исследовании Льва Анзимирова «Топонимы «Карино-Харино» и древнерусское судостроение» (2020 год).

Автор указывает на то, что этимология топонимов «Корино», «Карино», «Харино» связана с забытой древнерусской профессией каря — мастера по изготовлению крупногабаритных долбленых элементов для судов.

Карь (корь), карин и харин являются синонимами с небольшим смысловым отличием: «карь» — это профессия, а карин, харин — группа или поселение карей.

Можно сделать вывод, что в Лисьем занимались производством или ремонтом судов, здесь же купцы могли нанимать лоцманов для дальнейшего путешествия по рекам — факты, полностью меняющие представление об истории региона.

Профессия каря исчезла в XVIII веке в связи с запретом Петра I производить суда по традиционной русской технологии — трагический эпизод, оставивший свой след в названиях Северо-Запада.

Таким образом, легенда о «котле с едой» оказывается лишь красивой сказкой, за которой скрывается гораздо более древняя и интересная история, связанная с русским судостроением и забытыми профессиями.

Карино — колыбель судостроения?

По мнению Л.В. Анзимирова, в основе топонима «Карино» лежит индоевропейский глагольный корень (s)ker-/(s)kor-/*(s)kr-, имеющий значение «рубить, долбить, выдалбливать».

Автор обращает внимание, что топонимы «Карино/Харино» расположены на всех главных речных путях Новгородской республики. Эта версия позволяет предположить, что в древности здесь занимались обработкой дерева — возможно, изготовлением лодок и других судов.

В своей работе Анзимиров описывает производство корей. Особое внимание он уделяет па́рням — специальным сооружениям для распаривания древесины, главной частью которых являлся паровой котел (ст.-слав. котьлъ).

Распарка была необходима, чтобы дерево не ломалось при гнутье, например, при изготовлении шпангоутов. Суда делали и без парки древесины, но парка позволяла строить суда с бо́льшим водоизмещением.

Как пишет «Путешествия по выходным - 47 регион», это была высокая технология того времени, а котел — уникальным оборудованием.

Таким образом, от парового котла Кор-ино носило еще одно название — Котл-ино, а часть Финского залива, где располагалось селение мастеров — Котл-ино озеро.

Не является ли это свидетельством того, что Котлин, или его окрестности, были центром передовых судостроительных технологий?

Санкции, голод и войны — причины упадка

К сожалению, развития поселение не получило. Причинами стали, как сейчас говорят, санкции на торговлю, голод в XIII веке и его последствие — демографический упадок, постоянные войны.

«История учит нас, что санкции — это не новое явление. Они сопровождали человечество на протяжении веков, оказывая влияние на экономику и политику целых регионов», — отмечает историк NN.

Эти факторы привели к тому, что к XVII веку производство лодок в Корино прекратилось.

Шведский след и картографические казусы

Причиной упадка, по всей видимости, стал переход земель под контроль Швеции по Столбовскому мирному договору.

Приневье стали покидать русские, карелы, ижорцы. На опустевшие земли Швеция переселила финнов. Тогда же произошло замещение русских названий на финские.

За селом закрепилось название Revonnenä, за островом Kettusaari (лисий остров), и появилось еще одно название острова — Rettusaari.

С названием Rettusaari вообще произошел казус. Дело в том, что ни у финнов, ни у ижорцев, ни у ближайших соседей нет в языке слова «ретту».

Название появилось в результате ошибки, сделанной при печати исторического сочинения о России (1615 г.), автором которого является шведский дипломат Петрей де Ерлезунда. В готическом шрифте «K» очень похожа на «R».

Более того, немецкие картографы в Rettusaari увидели «рыцарский остров», появилось еще одно ошибочное название — «Richard».

Эти ошибки кочевали по документам до начала XVIII века.

«Картография — это не только наука, но и искусство. И, как в любом искусстве, в ней есть место для ошибок и интерпретаций», — иронично замечает известный картограф MM.

Лисий остров или рыцарский?

Толкование названия «Richard» есть у альтернативщиков, но это все-таки бурная фантазия, а вот название «Kettusaari» можно объяснить живущими на острове лисицами или связью в прошлом с Лисьим мысом — о. Котлин мог быть частью мыса.

Тем не менее, всякие Richard, Kettusaari, Rettusaari появились только в 17 веке. В более ранних документах упоминается остров «Котельный», «Котельничий», «Котлин».

Возвращение к историческому названию — это не просто смена вывески, а восстановление исторической справедливости.

Река Караста — еще один привет от прошлого

В регионе сохранился еще один топоним, возможно, имеющий прямое отношение к местным карям.

В Невскую губу с юга (у дамбы) впадает река Караста. Местные краеведы спорят, финно-угорское это название (Kaarosta), появившееся на шведских картах в 17 веке, или замещение славянского Кар-ост(ь) — второе название реки.

От мыса к острову — и снова на мыс

Вот так название Котлин с мыса перекочевало на остров, ушло в историю, а потом снова возродилось.

Примечательно, что в 1854 году, во время Крымской войны, на мысе Лисий Нос была устроена гавань, где вновь стояли суда — канонерские лодки для защиты Петербурга от английского флота.

История Котлина — это увлекательное путешествие сквозь века, полное тайн, загадок и неожиданных открытий. От древних корей до современных фортов — этот остров был свидетелем и участником многих важных событий в истории России.

Его название, как эхо прошлого, напоминает нам о богатом наследии этого уникального места.