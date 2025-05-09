Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах

В мае погода в Петербурге становится мягче и можно высаживать многие культуры в грунт.

Май в Санкт-Петербурге — это время, когда природа окончательно просыпается после зимнего сна, а дачники и садоводы спешат начать посадочные работы в открытом грунте. Благоприятные погодные условия и постепенное прогревание почвы создают идеальные условия для высадки многих овощных культур, зелени и цветов.

Что сажаем?

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», какие культуры можно высаживать на грядущих праздниках в Петербурге.

«С начала мая и по 12 число — идеальные сроки посадки для лука на головку. Это идеальное время для него. Также пора сажать картофель, горох. Горох не боится даже заморозков, ему ничего не будет. Все бобовые можно сеять», — отметил эксперт.

Цветы, свекла и морковь

Кроме того, май — это отличное время для закладки плодового сада и высадки цветочных однолетников, которые украсят участок яркими красками летом.

Чтобы получить хороший урожай и избежать ошибок, важно учитывать погодные условия, которые в Санкт-Петербурге могут меняться очень быстро. С 9 мая подойдет очередь следующих посадок. На ранний посев можно отправить свеклу и моркови, советует агроном.