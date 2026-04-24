Лучшее время для фото: в этих популярных у туристов местах летом не будет толп - наслаждаемся видами

Любимые среди туристов направления теряют популярность. По данным Ассоциации туроператоров России, в начале 2026 года бронирований организованных туров стало на 20% меньше, чем год назад. Россияне стали выбирать другие направления, и некоторые популярные места будущим летом могут посетить гораздо меньше туристов, сообщает автор канала «Путешествия с фотокамерой».
Карелия
Бронирования упали примерно на 30%. Причины, которые называют эксперты — высокие цены на хорошие варианты размещения, ограниченное количество гостиниц. Наслаждаться великолепной природой теперь можно без толп туристов.
Мурманская, Псковская, Ярославская области
Такие разные регионы объединяет то, что во всех трех бронирований стало на треть меньше. Мурманск, куда приезжают ради северного сияния, бронируют, но позже и осторожнее. Казань, которая стабильно пользовалась высоким спросом, показала снижение пусть не на треть, но все же популярность падает - бронирований меньше на 6%. По данным экспертов, это соответствует общей тенденции: путешественники стали реже ездить в групповые экскурсии.
Калининградская область
Главное открытие последних лет для тех, кто хотел в Европу без загранпаспорта, теряет туристов. Фиксируется снижение числа бронирований на 10%. Отдых у моря, европейские улочки и крепости — все это кто хотел, уже, кажется, увидел.
Байкал
Число предзаказов снизилось примерно на 10%. Основная причина - высокие цены на перелет и проживание. Кроме того, инфраструктура вокруг озера подходит не всем туристам.
Алтай и Камчатка
Оба направления потеряли спрос на 10%. Туризм в эти регионы - дорогое удовольствие. На Камчатке добраться до вулканов, моря и гейзеров возможно только на вертолёте, что дополнительно увеличивает бюджет поездки.
Параллельно туристы ищут новые направления. Так, например, Владимирская область по информации источника показала плюс 157% по числу бронирований. Курортные южные направления пользуются стабильно высоким спросом.
