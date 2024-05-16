Лучшие народные подкормки для кабачков: защитят от мучнистой росы не хуже «‎химии»

Чтобы кабачки порадовали щедрым урожаем, важно не только обеспечить им достаточно питания, но и позаботиться об иммунитете. Например, эти растения часто страдают от мучнистой росы. И чтобы предотвратить ее развитие, необязательно покупать дорогие химические препараты — можно воспользоваться и подручными средствами.

Как выглядит и чем опасна мучнистая роса

Начинающему садоводу порой бывает непросто определить это заболевание. Поэтому стоит рассказать о главных симптомах. Мучнистая роса — это грибковая болезнь, которой подвержены не только кабачки, но и многие другие культуры.

Она проявляется в виде характерного белого налета, который образуется на листьях. Сначала это еле заметные пятна, но постепенно они начинают сливаться в большое полотно, перекидываться на плоды и соседние культуры.

Если вовремя не начать лечить болезнь, она приведет к засыханию растения и снижению урожайности. Растение даже может погибнуть.

Лучшие народные средства против мучнистой росы

Чтобы защитить посадки, достаточно провести профилактическую обработку с помощью доступных средств, которые у многих найдутся дома.

Сода

Это средство помогает защитить растения не только от мучнистой росы, но еще от тли и гусениц. Чтобы приготовить раствор, разведите одну чайную ложку соды в литре воды. Когда порошок растворится, опрыскайте жидкостью кабачки.

Отвар пижмы

Для приготовления этого средства нужно взять 50 граммов сухой аптечной пижмы. Затем ее необходимо положить в кастрюлю, залить литром горячей воды и проварить около 30 минут. После отвар должен настояться хотя бы пару часов. Затем его нужно развести водой в пропорции 1:5 и обработать растения по листве.

Молочная сыворотка

Можно использовать как сыворотку, так и простое молоко. Средство эффективно не только для профилактики, но и при вялом течении болезни. Чтобы приготовить раствор, разведите 100 миллилитров молока или сыворотки в литре воды. Если случай запущенный, концентрацию можно повысить — тогда молоко с водой нужно смешать в соотношении 1:2. Как и в первых двух случаях, раствор применяют для опрыскивания.

Настой чеснока

Не самый приятный по запаху, но зато весьма эффективный способ. Возьмите пять измельченных зубчиков, и залейте их литром кипятка. Оставьте чеснок настаиваться на ночь, а после процедите раствор через марлю. После добавьте к нему три литра теплой воды — теперь можно приступать к опрыскиванию.

Хвощ

Он обладает природными антимикробными и противогрибковыми свойствами, помогая уничтожить инфекцию. Нужно залить 50 граммов измельченной травы литром воды и оставить на 12 часов. Если ждать не хочется, можно залить траву горячей водой и проварить в течение получаса. Тогда настаивать ее придется не более четырех часов. Готовый отвар разводят с чистой водой в соотношении 1:5 и опрыскивают растения, пишет Дзен-канал «‎Интернет-газета “Жизнь”».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru