Любовь под фильтрами: психолог предупреждает — избыток соцсетей искажает представление об отношениях у зумеров
Любовь под фильтрами: психолог предупреждает — избыток соцсетей искажает представление об отношениях у зумеров

Опубликовано: 3 ноября 2025 09:00
Исследование показало, что представители молодого поколения склонны быстро получать информацию, не вникая в её содержание.

Наиля Бирарова, специалист в области социальной психологии, рассказала о восприятии отношений среди представителей молодого поколения.

В интервью «Постньюс» она заявила, что у зумеров отмечается тенденция к искажённому представлению о близости на фоне распространённости социальных сетей.

Современные способы общения и доступность информации меняют понимание интимных связей.

Психолог отметила, что большое количество молодых людей получают сведения быстро и не всегда вникают в детали.

Эта особенность, по мнению Бираровой, затрагивает и личные взаимоотношения. Молодёжь не склонна наделять сексуальную сторону жизни прежним значением.

В беседе она подчеркнула:

Для них секс — не какое-то сакральное, сокровенное, тайное действие.

Исследователь также обратила внимание на то, что касания, к примеру, держание за руку, воспринимаются молодыми людьми как более серьёзное проявление чувств, чем физическая близость.

Она пояснила это так:

Если человек равен им по духу, если они сходятся интересами и мыслями, то подержаться за руку считается чем-то открытым и откровенным.

Бирарова называет подобную перестановку приоритетов искажением восприятия, ведь ранее основой отношений было постепенное открытие друг друга.

Сейчас этот процесс нарушен, что влияет на характер общения. Она подчёркивает, что традиционный порядок сближения изменился.

Ранее отмечалось, что представители поколения, выросшего в цифровую эпоху, открыто говорят о снижении интереса к интимной жизни.

Автор:
Юлия Аликова
