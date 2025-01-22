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«Лыжня России-2025»: как жителям Петербурга и Ленобласти зарегистрироваться на главный зимний старт сезона

22 января 2025 14:31
Лыжник
«Лыжня России-2025»: как жителям Петербурга и Ленобласти зарегистрироваться на главный зимний старт сезона
Городовой ру

Сделать это можно всего в пару кликов.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашаются принять участие в ежегодном массовом лыжном забеге «Лыжня России-2025». Главный лыжный старт сезона состоится 8 февраля на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. Регистрация на соревнования уже открыта, и любой желающий может стать частью этого масштабного спортивного события.

Для того чтобы принять участие в «Лыжне России-2025», необходимо зарегистрироваться онлайн до 6 февраля. Регистрация проходит через портал Госуслуг. Необходимо выбрать мероприятие «Лыжня России», заполнить анкету и предоставить необходимые документы.

Для юношей и девушек 2007 года рождения и младше подготовлена дистанция в 5 км. Спортсмены и любители 2006 года рождения и старше смогут попробовать свои силы на дистанции в 10 км. Это позволит каждому участнику выбрать подходящий уровень сложности и получить удовольствие от участия.

Участие в «Лыжне России-2025» совершенно бесплатное, что делает спорт доступным для всех желающих. Это отличная возможность для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно провести время на свежем воздухе и проверить свои спортивные навыки.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Спорт
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