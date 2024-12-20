Путешествия, спорт и английский язык: что петербуржцы обещают себе выполнить в 2025 году

Новый год традиционно сопровождается придумыванием планов на будущее и постановкой новых целей. Life.ru поделился результатами исследования, которое провела онлайн-школа английского языка Skyeng, чтобы выяснить, чего так хотят достигнуть россияне в 2025 году.

31% участников опроса выразили желание чаще путешествовать и открывать новые места. Второе место занимают планы начать регулярные занятия спортом и следить за питанием — такую цель поставили перед собой 30% респондентов. Еще 20% намерены освоить новые увлечения и хобби.

Отдельное внимание уделяется английскому языку: 25% опрошенных собираются активно изучать его в новом году. Более трети (36%) хотят улучшить разговорные навыки, а 13% планируют уделять обучению ежедневно от 15 до 30 минут. Некоторые респонденты (9%) стремятся смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала, а еще 9% нацелены на прохождение полного курса английского.

Опрос проводился среди более 1200 жителей крупных городов России старше 18 лет.