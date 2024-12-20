Городовой / Общество / Путешествия, спорт и английский язык: что петербуржцы обещают себе выполнить в 2025 году
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Путешествия, спорт и английский язык: что петербуржцы обещают себе выполнить в 2025 году

20 декабря 2024 21:32
Путешествия, спорт и английский язык: что петербуржцы обещают себе выполнить в 2025 году
Путешествия, спорт и английский язык: что петербуржцы обещают себе выполнить в 2025 году
Фото Городовой.ру

Планы грандиозные.

Новый год традиционно сопровождается придумыванием планов на будущее и постановкой новых целей. Life.ru поделился результатами исследования, которое провела онлайн-школа английского языка Skyeng, чтобы выяснить, чего так хотят достигнуть россияне в 2025 году.

31% участников опроса выразили желание чаще путешествовать и открывать новые места. Второе место занимают планы начать регулярные занятия спортом и следить за питанием — такую цель поставили перед собой 30% респондентов. Еще 20% намерены освоить новые увлечения и хобби.

Отдельное внимание уделяется английскому языку: 25% опрошенных собираются активно изучать его в новом году. Более трети (36%) хотят улучшить разговорные навыки, а 13% планируют уделять обучению ежедневно от 15 до 30 минут. Некоторые респонденты (9%) стремятся смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала, а еще 9% нацелены на прохождение полного курса английского.

Опрос проводился среди более 1200 жителей крупных городов России старше 18 лет.

Новости по теме
Путешествия без границ: безвизовые направления для петербуржцев в 2025 году – часть 1 Путешествия без границ: безвизовые направления для петербуржцев в 2025 году – часть 1 10 января 2025 12:03
Путешествия с животными для петербуржцев станут доступнее: что изменится с начала 2025 года Путешествия с животными для петербуржцев станут доступнее: что изменится с начала 2025 года 13 декабря 2024 20:03
Как петербуржцам экономно путешествовать на поездах: большой список советов на 2025 год Как петербуржцам экономно путешествовать на поездах: большой список советов на 2025 год 10 января 2025 13:32
Новые автомобильные номера с 2025 года: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф Новые автомобильные номера с 2025 года: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф 8 января 2025 15:32
Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году 8 января 2025 13:03
Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».