«Мал» только по названию: Гостиный двор на Новой Банковской линии признали памятником

Здание «Малый Гостиный двор, Новая Банковская линия», расположенное на набережной канала Грибоедова, было внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.

Такой статус официально подтверждён комитетом по охране памятников Санкт-Петербурга. Этот комплекс является расширением исторического Малого Гостиного двора, занимающего квартал между Мучным и Банковским переулками, Садовой улицей и каналом Грибоедова.

Границы участка сохранились с тех времён, когда они были установлены в конце XVIII — начале XIX веков, а сами основы квартала сложились ещё в 1798-1800-е годы.

Торговля здесь идёт с 1736 года, когда на эту территорию был переведён Морской рынок. КГИОП напоминает:

«В конце XVIII — начале XIX веков по просьбе купцов было возведено двухэтажное здание с подвалами, развернутое вдоль линии, в котором разместилось 35 торговых лавок»

Впоследствии эпоха диктовала новые требования, и здание нуждалось в обновлении. В 1861 году архитектор Николай Гребёнка выполнил проект перестройки.

Затем, уже на рубеже XIX и XX столетий, были проведены работы по модернизации отдельных лавок: изменились перекрытия, галерейные арки второго этажа заменили на окна, а лестницы получили новое решение.

После революционных событий здание перешло к различным организациям, среди которых были торговые и административные учреждения. Каждый из пользователей по-своему переделывал интерьеры помещений под актуальные нужды.

К середине 1950-х годов последовали капитальные перемены: фасады получили новый художественный облик, крышу переделали, а общий стиль здания привели к единой форме.

Сегодня большинство помещений по-прежнему заняты торговыми заведениями, и историческая функция этих стен сохраняется.

Примечательно, что ровно год назад ещё одна часть ансамбля Малого Гостиного двора была также признана памятником регионального значения. Обновлённый статус подчеркивает преемственность городской истории и значение этого архитектурного комплекса.